Pd Eboli, Naimoli: «Nessun candidato sindaco ufficiale, primarie non decise»

Nessuna candidatura a sindaco è stata ancora ufficializzata dal Partito Democratico di Eboli. Sulle primarie non è stata presa alcuna decisione, mentre il campo progressista dovrà misurarsi con il progetto di discontinuità e rinnovamento fissato dal Congresso cittadino. A chiarirlo è Simona Naimoli, coordinatrice del Circolo Pd di Eboli, dopo le ipotesi sui possibili candidati circolate sulla stampa negli ultimi giorni.

Candidati sindaco a Eboli, il Pd: «Nessun nome ufficiale»

Le ipotesi sui possibili candidati alla carica di sindaco di Eboli formulate dalla stampa negli ultimi giorni «meritano una precisazione». A chiarire la posizione ufficiale del partito è Simona Naimoli, coordinatrice del Circolo del Partito Democratico di Eboli, la quale precisa che, «nel pieno rispetto delle ricostruzioni giornalistiche, nessun nome finora circolato è riconducibile a una candidatura ufficialmente espressa dal Partito».

Il confronto interno e la linea del Congresso cittadino

«Il PD è infatti impegnato in un confronto interno per dare attuazione alla linea politica definita dal Congresso cittadino e individuare una sintesi unitaria, nella quale dovrà trovare espressione anche la scelta del candidato sindaco. Le eventuali disponibilità individuali appartengono alla fisiologia del dibattito politico, ma non possono essere confuse con le determinazioni di una comunità organizzata, le cui scelte maturano attraverso il confronto negli organismi eletti».

Discrezione e sobrietà: «Una scelta di metodo»

Per Naimoli si tratta di un processo che richiede «riflessione e responsabilità, con tempi articolati per una comunità ampia e strutturata, dove la pluralità delle sensibilità rappresenta una ricchezza da valorizzare e non un ostacolo da aggirare. In questa fase la discrezione è una scelta di metodo necessaria a garantire la libertà del confronto e a favorire sintesi condivise, senza tradursi continuamente in dichiarazioni pubbliche o post sui social. Motivo per cui la sobrietà nella comunicazione non va confusa con l’assenza di iniziativa politica».

Primarie del Pd a Eboli: nessuna decisione presa

Quanto alle primarie, «richiamate dalla stampa, esse costituiscono uno strumento di partecipazione previsto dallo Statuto, il cui svolgimento segue le procedure degli organismi competenti. Ma a oggi il Circolo di Eboli non ha assunto alcuna decisione in tal senso».

Campo largo e progressista: discontinuità e rinnovamento

«Infine, la costruzione di un campo progressista non può prescindere dal Partito Democratico, ma il confronto deve misurarsi sulla coerenza del progetto con il mandato congressuale, fondato su discontinuità e rinnovamento, inteso come scelta collettiva e non come orientamento contingente dettato da convenienze elettorali».

I prossimi passi del Partito Democratico

Il Partito Democratico, conclude Naimoli, «proseguirà il confronto al proprio interno e con le altre forze politiche attraverso le sue sedi e la rappresentanza istituzionale. Sarà cura della coordinatrice dare conto degli esiti di questo percorso non appena sarà maturata una sintesi condivisa».