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Cilento

Autonomia differenziata: Parente unisce i Comuni del Cilento

Giuseppe Parente promuove un fronte comune tra i Comuni della Provincia di Salerno contro i divari territoriali. Leggi i dettagli dell'iniziativa.

Di:
Ernesto Rocco
Salerno: p’èGiuseppe Parente eletto Presidente dell’UPI Campania
2 min di lettura

La discussione sull’autonomia differenziata entra in una fase cruciale per i territori dell’area sud della provincia di Salerno. Il Comune di Bellosguardo approverà in Consiglio comunale una delibera d’indirizzo a sostegno delle iniziative intraprese dalle Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale. L’obiettivo primario è tutelare i principi di solidarietà e perequazione previsti dalla Costituzione italiana.

L’iniziativa non si limiterà al singolo municipio degli Alburni: la Provincia di Salerno intende estendere l’atto di indirizzo a tutti i Comuni del territorio provinciale per costruire una posizione unitaria e trasversale rispetto alle appartenenze politiche.

Il ruolo dei piccoli Comuni e la difesa dei diritti fondamentali

I sindaci rappresentano il primo presidio istituzionale e vivono quotidianamente l’impatto dei divari territoriali nei servizi di base:

  • Sanità: garanzia di accesso alle cure e ai presidi territoriali di emergenza-urgenza.
  • Istruzione: tutela dei plessi scolastici nelle aree interne ed contrasto allo spopolamento.
  • Trasporti: rafforzamento dei collegamenti nelle zone rurali e montane.

La posizione espressa dal Sindaco di Bellosguardo e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente — che ha accolto l’appello del deputato e segretario regionale del PD Campania, Piero De Luca —, evidenzia la necessità di evitare che l’accesso ai diritti fondamentali sia condizionato dal luogo di residenza o dalla capacità fiscale del singolo ente locale.

La tenuta sociale delle aree interne

Le recenti analisi dell’Ufficio Studi della Camera e gli sviluppi sulle intese regionali ripropongono il tema della coesione sociale ed economica delle comunità cilentane e degli Alburni. La mobilitazione punta a sollecitare un dibattito istituzionale condiviso per garantire che ogni riforma del regionalismo mantenga centrali l’unità costituzionale e la parità di condizioni per tutti i cittadini.

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