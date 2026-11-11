Autonomia differenziata: Parente unisce i Comuni del Cilento

La discussione sull’autonomia differenziata entra in una fase cruciale per i territori dell’area sud della provincia di Salerno. Il Comune di Bellosguardo approverà in Consiglio comunale una delibera d’indirizzo a sostegno delle iniziative intraprese dalle Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale. L’obiettivo primario è tutelare i principi di solidarietà e perequazione previsti dalla Costituzione italiana.
L’iniziativa non si limiterà al singolo municipio degli Alburni: la Provincia di Salerno intende estendere l’atto di indirizzo a tutti i Comuni del territorio provinciale per costruire una posizione unitaria e trasversale rispetto alle appartenenze politiche.
Il ruolo dei piccoli Comuni e la difesa dei diritti fondamentali
I sindaci rappresentano il primo presidio istituzionale e vivono quotidianamente l’impatto dei divari territoriali nei servizi di base:
- Sanità: garanzia di accesso alle cure e ai presidi territoriali di emergenza-urgenza.
- Istruzione: tutela dei plessi scolastici nelle aree interne ed contrasto allo spopolamento.
- Trasporti: rafforzamento dei collegamenti nelle zone rurali e montane.
La posizione espressa dal Sindaco di Bellosguardo e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente — che ha accolto l’appello del deputato e segretario regionale del PD Campania, Piero De Luca —, evidenzia la necessità di evitare che l’accesso ai diritti fondamentali sia condizionato dal luogo di residenza o dalla capacità fiscale del singolo ente locale.
La tenuta sociale delle aree interne
Le recenti analisi dell’Ufficio Studi della Camera e gli sviluppi sulle intese regionali ripropongono il tema della coesione sociale ed economica delle comunità cilentane e degli Alburni. La mobilitazione punta a sollecitare un dibattito istituzionale condiviso per garantire che ogni riforma del regionalismo mantenga centrali l’unità costituzionale e la parità di condizioni per tutti i cittadini.
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