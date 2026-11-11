Sapri, chiusura Punto Nascita dal 16 novembre: scatta lo stato di agitazione

L’ospedale dell’Immacolata di Sapri si trova al centro di una dura battaglia sindacale che riaccende i riflettori sul diritto alla salute nelle aree periferiche della Campania. La decisione di chiudere il Punto Nascita della struttura a partire dal 16 novembre ha spinto il Nursind Salerno a proclamare lo stato di agitazione del personale. Contestualmente, la sigla sindacale ha inviato una richiesta formale al prefetto di Salerno per la convocazione urgente di un tavolo di conciliazione tra le parti prima del blocco definitivo delle attività. La misura impatta direttamente sulle comunità del Golfo di Policastro e dell’entroterra cilentano, sollevando forti preoccupazioni per le tutele assistenziali e la tenuta dei livelli essenziali di assistenza.

Sicurezza, viabilità e tempi di percorrenza per le emergenze

La scelta di smantellare il reparto maternità richiede una riflessione accurata sulla geografia del territorio cilentano, caratterizzato da infrastrutture viarie complesse e distanze considerevoli dai presidi ospedalieri di riferimento più vicini. In contesti in cui i tempi di trasferimento determinano la gestione delle emergenze ostetriche e neonatali, l’assenza di un presidio operativo pone interrogativi critici.

Sulle implicazioni per i cittadini e sulle criticità logistiche è intervenuto direttamente il segretario generale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco: «Non possiamo accettare che una decisione così importante venga portata avanti senza aver prima chiarito quali saranno le conseguenze concrete per le donne, i neonati e le famiglie di questo territorio. La distanza dagli altri ospedali, la viabilità e i tempi reali di percorrenza devono essere elementi centrali nella valutazione. Non bastano decisioni sulla carta: servono garanzie concrete sulla sicurezza».

Il destino degli organici e la continuità assistenziale

Oltre alla tutela dei pazienti, la riorganizzazione dell’ospedale dell’Immacolata pone dubbi anche sulla gestione delle risorse umane. Gli operatori sanitari attivi presso la struttura attendono disposizioni sul futuro collocamento e sull’organizzazione dell’assistenza sul campo.

Adriano Cirillo, segretario amministrativo del Nursind Salerno, sottolinea l’importanza di fare chiarezza sulla pianificazione dell’organico: «La chiusura del Punto Nascita non riguarda soltanto il servizio sanitario, ma anche il personale che finora ha garantito assistenza. Vogliamo sapere con chiarezza cosa accadrà agli organici, dove saranno assegnati i lavoratori, come verranno riorganizzati i turni e chi dovrà occuparsi delle emergenze ostetriche e neonatali sul territorio. Il personale non può essere lasciato nell’incertezza».

I protocolli per i trasferimenti urgenti e le richieste alla Regione

Il nodo principale resta la gestione dei casi critici dopo il 16 novembre. La carenza di dettagli operativi sui trasferimenti d’urgenza verso altre strutture della rete ospedaliera campana rischia di creare un vuoto assistenziale difficile da colmare in assenza di un piano straordinario di emergenza-urgenza.

A richiedere protocolli trasparenti è Giovanni Aspromonte, coordinatore provinciale del Nursind per l’Asl Salerno: «Occorre sapere quali ospedali accoglieranno le pazienti, quali mezzi saranno disponibili e quali équipe garantiranno i trasferimenti. In situazioni delicate come un parto o un’emergenza neonatale, ogni minuto può fare la differenza. Le comunità del territorio hanno diritto a conoscere in anticipo come sarà garantita la loro sicurezza».

Il sindacato chiede all’Asl Salerno e alla Regione Campania un’immediata sospensione del provvedimento di chiusura per valutare la concessione di deroghe motivate dall’isolamento geografico della zona. Contestualmente, si sollecita l’apertura di un confronto aperto con gli amministratori locali e l’accesso agli atti che hanno motivato la scelta, unitamente ai piani operativi previsti per la riallocazione del personale e per i soccorsi urgenti.

Il Nursind ha evidenziato che la vertenza proseguirà: «Aspettiamo risposte chiare e impegni verificabili. In caso contrario siamo pronti a proseguire la mobilitazione, coinvolgendo lavoratori, amministratori e cittadini».