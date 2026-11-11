Festa dell’Albero Agropoli: Jacaranda al Parco Bonifacio

Il verde urbano di Agropoli si arricchisce di un nuovo simbolo di sostenibilità e partecipazione. In occasione della Festa dell’Albero 2026, il Parco Liborio Bonifacio di via Taverne ospiterà una mattinata ricca di attività aperte all’intera cittadinanza, culminante con l’integrazione di una splendida essenza arborea all’interno dell’area pubblica.

L’evento si terrà domenica 22 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, ed è promosso dall’associazione civica Agropoli Sostenibile, con il patrocinio del Comune di Agropoli e la preziosa collaborazione di Legambiente (Circolo “Stella Maris” Agropoli).

Una nuova Jacaranda per l’aiuola centrale del Parco

Il momento centrale della manifestazione riguarda la dimora di una Jacaranda, pianta ornamentale celebre per la sua suggestiva ed intensa fioritura primaverile sui toni del lilla e del viola.

L’esemplare selezionato — alto circa 2,5 metri e con una circonferenza del tronco compresa tra i 14 e i 16 centimetri — verrà posizionato sabato 21 novembre nell’aiuola centrale tra la zona giochi e la storica Fornace. Tale scelta temporale permetterà la piena fruibilità degli spazi circostanti durante i laboratori della domenica.

I dettagli tecnici dell’intervento:

Pianificazione agronomica : La scelta della specie e del punto di piantumazione è stata curata dall’agronomo Luigi Vicinanza insieme all’architetto Cerminara, referente del Comune di Agropoli.

: La scelta della specie e del punto di piantumazione è stata curata dall’agronomo Luigi Vicinanza insieme all’architetto Cerminara, referente del Comune di Agropoli. Operazioni di piantumazione : I lavori sul campo saranno eseguiti dal vivaio I Giardini di Flora di Vallo della Lucania.

: I lavori sul campo saranno eseguiti dal vivaio I Giardini di Flora di Vallo della Lucania. Protezione dell’albero: La pianta verrà dotata di palo tutore e di una barriera protettiva alla base del tronco per tutelarla dalle operazioni periodiche di taglio dell’erba.

Il programma completo: laboratori, giochi e il Giardino dei Piccoli Custodi

Dalle 10:00 alle 13:00 di domenica 22 novembre, il parco cittadino diventerà un teatro a cielo aperto per percorsi sensoriali, creatività e gioco condiviso tra adulti e bambini:

Un albero da abbracciare : laboratorio pratico di silvoterapia per comprendere i benefici psicofisici derivanti dalla vegetazione cittadina.

: laboratorio pratico di silvoterapia per comprendere i benefici psicofisici derivanti dalla vegetazione cittadina. Il Giardino dei Piccoli Custodi : creazione guidata di un’aiuola didattica in cui i più piccoli potrano mettere a dimora piantine della macchia mediterranea.

: creazione guidata di un’aiuola didattica in cui i più piccoli potrano mettere a dimora piantine della macchia mediterranea. I giochi di una volta : riscoperta dei tradizionali intrattenimenti all’aria aperta come la campana, il tiro alla fune e ruba bandiera.

: riscoperta dei tradizionali intrattenimenti all’aria aperta come la campana, il tiro alla fune e ruba bandiera. Alla scoperta dei sensi : percorso didattico-sensoriale per esplorare profumi, consistenze, colori e sapori del mondo naturale.

: percorso didattico-sensoriale per esplorare profumi, consistenze, colori e sapori del mondo naturale. Il legno prende nuova vita & Laboratorio di cartapesta : spazi creativi dedicati al riciclo artistico per trasformare scarti lignei e carta usata in piccoli oggetti.

: spazi creativi dedicati al riciclo artistico per trasformare scarti lignei e carta usata in piccoli oggetti. Foto ricordo intorno all’albero: uno scatto collettivo per immortalare il momento della piantumazione con le famiglie intervenute.

Durante tutta la mattinata rimarrà operativo anche il chiosco situato al centro del parco. Alle ore 12:00 è previsto il momento istituzionale e la visita formale delle autorità locali.

Una cultura condivisa per la tutela del verde urbano

La Festa dell’Albero si conferma un appuntamento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle funzioni chiave che le alberature svolgono nelle aree urbane: mitigazione delle temperature estive, miglioramento della qualità dell’aria, tutela della biodiversità e creazione di luoghi d’incontro sociali per il quartiere.

L’iniziativa testimonia la vitalità di Agropoli Sostenibile, il gruppo civico fondato da due madri del territorio e cresciuto grazie alla cooperazione di numerosi genitori con la missione di proporre interventi concreti per la vivibilità e il decoro degli spazi pubblici comunitari.

Scheda informativa dell’evento