Cilento

Alici di menaica: la pesca tradizionale del Cilento diventata presidio Slow Food

Una tecnica di pesca un tempo diffusa nel Mediterraneo sopravvive solo in pochi luoghi, tra cui Marina di Pisciotta: come si pescano e si conservano le alici di menaica, presidio Slow Food.

Di:
Costabile Pio Russomando
Alici di menaica: la pesca tradizionale del Cilento diventata presidio Slow Food
2 min di letturaAggiornato il

Le alici di menaica sono un presidio Slow Food: acciughe pescate con una tecnica tradizionale e conservate sotto sale. Il metodo, un tempo diffuso lungo le coste del Mediterraneo, sopravvive solo in pochi luoghi, tra cui il Cilento, in particolare Marina di Pisciotta.

La rete

Rete e barca si chiamano menaica o menaide (un tempo minaica). La maglia seleziona per taglia: trattiene le alici più grandi e lascia passare le più piccole.

Dove e quando

La zona di produzione comprende i comuni di Pisciotta e Pollica, nel Salernitano. Il mare di pesca va dal golfo di Sapri al golfo di Agropoli, fino a sei miglia dalla costa. La stagione va da marzo ad agosto, mentre il testo del presidio parla di giornate di mare calmo tra aprile e luglio.

La pesca

Le barche escono di notte con mare calmo e calano la rete al tramonto lungo la rotta delle alici. Il pesce viene tolto a mano; testa e interiora vengono eliminate. Le alici vanno in cassette di legno, senza ghiaccio né refrigerazione, e vengono lavorate subito: lavate in salamoia e disposte a strati con il sale in giare di terracotta.

La maturazione

Maturano per almeno tre mesi in magazzini freschi e umidi, i magazzeni, senza seccarsi. La polpa è chiara, tendente al rosa, con un aroma intenso ma delicato.

Come gustarle

Fresche o salate, crude o cotte: ad esempio in insalata cruda con limone, olio, aglio e prezzemolo, oppure come condimento veloce per gli spaghetti.

Dove comprarle

I pescatori vendono direttamente al porto la mattina presto e il pescato è esaurito intorno alle 8. I produttori indicati dal presidio sono Alici di Menaica srl e Aura-Passioni e Conserve Cilentane. Il presidio è sostenuto dal Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

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