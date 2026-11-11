Alici di menaica: la pesca tradizionale del Cilento diventata presidio Slow Food

Le alici di menaica sono un presidio Slow Food: acciughe pescate con una tecnica tradizionale e conservate sotto sale. Il metodo, un tempo diffuso lungo le coste del Mediterraneo, sopravvive solo in pochi luoghi, tra cui il Cilento, in particolare Marina di Pisciotta.
La rete
Rete e barca si chiamano menaica o menaide (un tempo minaica). La maglia seleziona per taglia: trattiene le alici più grandi e lascia passare le più piccole.
Dove e quando
La zona di produzione comprende i comuni di Pisciotta e Pollica, nel Salernitano. Il mare di pesca va dal golfo di Sapri al golfo di Agropoli, fino a sei miglia dalla costa. La stagione va da marzo ad agosto, mentre il testo del presidio parla di giornate di mare calmo tra aprile e luglio.
La pesca
Le barche escono di notte con mare calmo e calano la rete al tramonto lungo la rotta delle alici. Il pesce viene tolto a mano; testa e interiora vengono eliminate. Le alici vanno in cassette di legno, senza ghiaccio né refrigerazione, e vengono lavorate subito: lavate in salamoia e disposte a strati con il sale in giare di terracotta.
La maturazione
Maturano per almeno tre mesi in magazzini freschi e umidi, i magazzeni, senza seccarsi. La polpa è chiara, tendente al rosa, con un aroma intenso ma delicato.
Come gustarle
Fresche o salate, crude o cotte: ad esempio in insalata cruda con limone, olio, aglio e prezzemolo, oppure come condimento veloce per gli spaghetti.
Dove comprarle
I pescatori vendono direttamente al porto la mattina presto e il pescato è esaurito intorno alle 8. I produttori indicati dal presidio sono Alici di Menaica srl e Aura-Passioni e Conserve Cilentane. Il presidio è sostenuto dal Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
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