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Piana del Sele: cosa vedere tra Eboli, Battipaglia, Campagna e l’Oasi di Persano

Guida alla Piana del Sele tra Eboli, Battipaglia e Campagna: dai musei all'Oasi WWF di Persano, fino alla mozzarella di bufala campana DOP.

Di:
Francesca Di Benedetto
Panorama di Eboli
3 min di lettura

La Piana del Sele è la pianura più fertile della provincia di Salerno, tra i Monti Picentini e il litorale di Paestum. Il Sele e il Tusciano irrigano orti, allevamenti di bufale e campi di carciofi che arrivano quasi fino al mare. Il cuore dell’area è formato da Eboli e Battipaglia, con Campagna e l’Oasi di Persano.

Eboli

  • ManES: il Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele ha sede nell’ex Convento di San Francesco, complesso del XIII secolo rimaneggiato nel Cinquecento, ed è aperto dal 25 marzo 2000. Orari: dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso 18:30), la domenica dalle 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso 13:00), chiuso il lunedì.
  • Castello Colonna: ha origini longobarde ed è stato restaurato nel XV secolo per volere di Antonio Colonna, nipote di papa Martino V. Oggi ospita la casa circondariale e non si visita all’interno; la chiesetta di San Marco al suo interno è citata già nel 1309.
  • Marina di Eboli: una fascia costiera con pineta, dune e spiaggia libera.

Battipaglia

Il mercato settimanale si tiene il giovedì, vicino allo stadio Luigi Pastena. La città è anche il centro della filiera della mozzarella di bufala: tra Battipaglia ed Eboli ci sono decine di caseifici, alcuni con negozio e ristorazione. Un pasto completo nei caseifici con ristorante costa in media circa 20 euro.

La mozzarella di bufala

La Piana è una delle zone d’elezione della mozzarella di bufala campana DOP, insieme al Casertano. Va consumata entro 24-48 ore e tenuta fuori dal frigorifero fino al momento di servirla.

Oasi WWF di Persano e Riserva Foce Sele-Tanagro

L’oasi nasce da un bacino artificiale costruito lungo il Sele nel 1934, dentro la Riserva naturale Foce Sele-Tanagro, ed è gestita dal WWF dal 1981. Ha due sentieri, tre osservatori per il birdwatching e un punto affacciato sul bosco alluvionale; con un po’ di fortuna si può vedere la lontra. Le visite di gruppo partono da 16 persone; i singoli visitatori possono entrare solo il mercoledì, il sabato e la domenica. Il Centro Visite si raggiunge dalla strada comunale Falzia.

Campagna

Detta la “Città invisibile”, è lambita dai torrenti Atri e Tenza. Sul monte Girolo, a circa 440 metri, restano i ruderi del Castello Gerione, costruito tra il 1054 e il 1056 dal longobardo Gisulfo II. La festa ‘a Chiena nel 2026 si è svolta dal 19 luglio al 23 agosto.

Come arrivare e muoversi

Si arriva dall’A2 con le uscite di Battipaglia ed Eboli, oppure dalla A30 da Napoli. In treno si usano le stazioni di Battipaglia ed Eboli sulla linea Salerno-Potenza. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi dista circa 30 minuti d’auto. La piana è poco servita dai bus, quindi l’auto è quasi indispensabile.

Per approfondire: le guide a Paestum, ai prodotti tipici del Cilento e a Salerno.

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