Eboli, stalli blu alla Polizia Municipale: “Ora gratis a ospedale e negozi”

La riorganizzazione della macrostruttura comunale di Eboli segna un cambio di passo decisivo nella gestione dei parcheggi a pagamento. Con un recente provvedimento, il servizio Publiparking è stato ufficialmente trasferito dall’Area Sviluppo Economico e Patrimonio all’Area Polizia Municipale. La misura comporta la revoca dei precedenti incarichi di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ora affidati rispettivamente al Comandante della Polizia Municipale, Ten. Col. Daniele De Sanctis, e al Vicecomandante, S.Ten. Damiano Iula.

Il passaggio di consegne apre una fase di verifica amministrativa e politica sulla mobilità cittadina, spingendo le forze politiche locali a chiedere interventi strutturali a tutela della comunità.

Riorganizzazione dei parcheggi: le criticità della zona ospedale e Pezza Paciana

Al centro del dibattito vi è l’ipotesi di riposizionare circa 70 stalli a pagamento, che verrebbero trasferiti dal quartiere di Pezza Paciana all’area antistante l’ospedale cittadino, lungo via Falcone da Eboli. Un’eventualità che solleva forti preoccupazioni per l’impatto sociale ed economico su utenti vulnerabili e operatori sanitari.

Sulla questione è intervenuto il gruppo locale di Fratelli d’Italia, sottolineando la necessità di un approccio attento alle esigenze dei cittadini: «Particolare attenzione merita l’ipotesi di trasferimento di circa 70 stalli a pagamento da Pezza Paciana alla zona dell’ospedale, lungo via Falcone da Eboli. Una scelta che richiede valutazioni attente, soprattutto per le esigenze di pazienti, familiari e personale sanitario».

Per l’area sanitaria viene avanzata una proposta specifica per evitare che la sosta diventi un ulteriore peso economico per chi necessita di cure: «La nostra proposta è chiara, in prossimità dell’ospedale i nuovi stalli dovrebbero essere gratuiti oppure prevedere almeno la prima ora gratuita, con una tariffa simbolica per le ore successive. Chi si reca in ospedale per necessità non deve essere ulteriormente penalizzato».

Resta aperto anche il nodo relativo a Pezza Paciana, zona per la quale si richiedono verifiche sulle prospettive di rilancio per evitare di danneggiare residenti, frequentatori e le attività commerciali del quartiere.

Sostegno al commercio e revisione dei contratti con Publiparking

Oltre alla gestione dell’area ospedaliera, le proposte di revisione toccano da vicino il tessuto commerciale del centro urbano, provato dalla congiuntura economica. La ricetta avanzata punta sulla rotazione della sosta e sull’agevolazione degli acquisti brevi mediante l’introduzione del disco orario o della prima ora senza costi nelle arterie principali.

«Per favorire i clienti e sostenere i commercianti, proponiamo la prima ora gratuita e il pagamento dalla seconda ora, così da agevolare gli acquisti e garantire una maggiore rotazione dei parcheggi, evitando le soste prolungate», evidenzia la nota politica.

Il cambio ai vertici gestionali diventa quindi l’occasione per richiedere un controllo stringente sull’operato della società concessionaria del servizio: «Chiediamo ai nuovi responsabili una verifica puntuale del contratto con Publiparking, del rispetto degli obblighi contrattuali, degli introiti, degli investimenti previsti e delle modalità di controllo esercitate dal Comune».

La visione d’insieme punta a riaffermare la funzione pubblica del piano sosta, superando la logica del puro incasso di bilancio: «La sosta a pagamento non può essere considerata soltanto una questione di entrate economiche: deve essere uno strumento al servizio della città. Come Fratelli d’Italia – Città di Eboli chiediamo maggiore trasparenza, una gestione attenta all’interesse pubblico e una politica della mobilità che tenga conto delle esigenze dei cittadini, della sanità, dei quartieri e del commercio».