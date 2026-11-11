Piano di Zona S8, nuovi servizi sociali in arrivo: il punto su bandi e assegni di cura

Nuovi servizi in arrivo per le fasce più fragili della popolazione e un confronto aperto sulle criticità legate agli assegni di cura. A fare il punto sulle attività in programma è Riccardo Coppola, coordinatore del Piano di Zona S8, intervenuto ai microfoni di InfoCilento.

Assistenza domiciliare ed educative: i bandi in arrivo nei 37 Comuni

Tra le attività che saranno avviate, utilizzando le risorse del Fondo Povertà relative alle annualità 2018, 2019 e 2020, figurano il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, l’assistenza domiciliare alle persone con disabilità e l’educativa domiciliare.

Prima della pubblicazione degli avvisi è previsto un confronto con la Regione Campania per verificare eventuali criticità. I bandi saranno poi diffusi attraverso le emittenti locali, i canali social, il sito istituzionale dell’Ambito e la rete dei servizi sociali professionali presenti in tutti i 37 Comuni del territorio.

Fondo Povertà 2026, integrazione scolastica e strutture d’accoglienza

Sul fronte della programmazione, si procederà inoltre all’approvazione del Fondo Povertà 2026, le cui risorse hanno già ottenuto il via libera ministeriale e regionale. È prevista una ripartizione in continuità con gli interventi del 2024 e del 2025. L’obiettivo è anche quello di recuperare ulteriori economie per far fronte ai costi delle rette delle strutture che accolgono minori e persone con disagio psichico.

Tra le priorità figura l’avvio del servizio di integrazione scolastica, per il quale è stato riconosciuto un ritardo e che si cercherà di attivare nel più breve tempo possibile.

Assegni di cura e risorse: il nodo delle coperture regionali e nazionali

Novità arrivano anche sul tema degli assegni di cura, rispetto ai quali sono state avviate interlocuzioni con la Regione e con i rappresentanti delle famiglie beneficiarie. Il 16 novembre si è svolto un incontro regionale, alla presenza dell’assessore Gaudiano, per affrontare le problematiche riscontrate nell’Ambito.

Il nodo principale resta quello del fabbisogno non interamente coperto dalle risorse disponibili. Una questione che, secondo quanto emerso, non dipende esclusivamente dagli stanziamenti assegnati agli Ambiti territoriali, ma anche dalle risorse che dovrebbero essere messe a disposizione a livello ministeriale per garantire la copertura del fabbisogno nazionale.

Prossimi appuntamenti ad Agropoli e Vallo della Lucania

Dopo un ulteriore confronto con i rappresentanti del territorio, sono previsti altri due appuntamenti, uno ad Agropoli e uno a Vallo della Lucania, per raccogliere le istanze delle famiglie e individuare possibili soluzioni. L’obiettivo è affrontare anche la questione del riconoscimento dei voucher e superare le difficoltà che continuano a interessare i beneficiari.