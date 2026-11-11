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Aggressione fuori scuola a Eboli: dodicenne finito in ospedale con braccio fratturato

Un dodicenne è stato aggredito a calci e pugni all'uscita da scuola in via Apollo XI a Eboli. Ha riportato 5 punti al labbro e una frattura al braccio

Di:
Antonio Elia
Aggressione fuori scuola a Eboli: dodicenne finito in ospedale con braccio fratturato
2 min di lettura

Un nuovo caso di violenza tra giovanissimi scuote la comunità di Eboli. Un ragazzo di dodici anni è stato aggredito violentemente a calci e pugni ieri, all’ora di pranzo, in via Apollo XI, a pochi passi dall’istituto scolastico frequentato dalla giovane vittima. L’episodio ha suscitato profonda indignazione tra i residenti e il personale scolastico.

La ricostruzione dei fatti e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il dodicenne, di origine straniera, sarebbe stato raggiunto da un coetaneo all’esterno della struttura scolastica. Per motivi ancora in corso di accertamento, l’aggressore lo avrebbe colpito ripetutamente con violenza fino a farlo cadere a terra sanguinante.

A notare la scena è stato il padre della vittima, che si trovava poco distante in auto ad attendere il figlio. L’uomo è intervenuto immediatamente per soccorrere il ragazzo e lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.

Le condizioni della vittima e le diagnosi mediche

Presso il presidio sanitario, i medici hanno prestato le prime cure al minore, applicando cinque punti di sutura al labbro spaccato. I successivi esami radiografici hanno inoltre evidenziato una frattura al braccio sinistro. La lesione, pur non essendo stata giudicata di estrema gravità, ha richiesto l’applicazione di un tutore e una prognosi di almeno un mese di assoluto riposo.

L’allarme sulla violenza tra minori

L’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi riaccende i riflettori sul fenomeno delle aggressioni e del bullismo tra adolescenti nel territorio salernitano, evidenziando la crescente urgenza di interventi educativi e di controllo per contrastare comportamenti sempre più preoccupanti nei pressi degli istituti scolastici.

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