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Cronaca

Nuovo allarme bomba, a Teggiano evacuato il liceo Pomponio Leto

Nuova mail di minaccia colpisce le scuole del Vallo di Diano: evacuato il Pomponio Leto di Teggiano. Leggi tutti gli aggiornamenti sull'intervento dei Carabinieri

Di: Alessandra Pazzanese
Istituto Pomponio Leto Teggiano
2 min di letturaAggiornato il

L’ondata di minacce informatiche contro gli istituti scolastici italiani torna a colpire la provincia di Salerno. Nella mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, una segnalazione di allarme bomba ha interessato l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

Per garantire l’incolumità di studenti, docenti e personale ATA, la dirigenza scolastica ha disposto l’immediata evacuazione precauzionale dell’edificio. Gli alunni hanno lasciato le aule in modo ordinato, radunandosi nei punti di raccolta esterni in attesa dell’esito dei controlli.

L’intervento dei Carabinieri e il testo della mail

Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri, che hanno avviato le ispezioni dei locali per verificare la fondatezza della segnalazione ed escludere la presenza di ordigni.

Il messaggio di posta elettronica è stato recapitato alle 10:19 dall’indirizzo canaryysabel_cordero@bambinian.com con oggetto “MESSAGGIO DALL’ITALIA. SIETE IN PERICOLO”. Nel testo, firmato ancora una volta con lo pseudonimo Mikhail Andropov, l’autore afferma:

  • Di aver minato l’edificio scolastico con una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM) contenente frammenti metallici, schermata in sacchetti sottovuoto per eludere i cani antiesplosivo.
  • Di aver piazzato un analogo ordigno a Palazzo Chigi.
  • Di pretendere le dimissioni immediate del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, minacciando conseguenze gravi in caso contrario.

Un fenomeno su scala nazionale

L’episodio di Teggiano si inserisce in una nuova campagna di mail bombing che oggi ha coinvolto diversi istituti in tutta Italia, tra cui altri plessi del Vallo di Diano come gli istituti comprensivi di Teggiano, Sala Consilina e Polla.

La giornata odierna segue l’allerta scattata ieri, mercoledì 11 novembre, quando circa seimila scuole statali lungo tutta la penisola — inclusi numerosi istituti tra Agropoli, Vallo della Lucania, Castellabate e Sapri — avevano ricevuto comunicazioni analoghe. Fonti governative e investigative inquadrano queste comunicazioni come allarmi infondati finalizzati a creare disagi e allarmismo, su cui proseguono gli accertamenti della magistratura e della Polizia Postale per risalire ai responsabili.

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