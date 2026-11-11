Melanoma dell’occhio: svolta internazionale nella ricerca grazie al Prof. Michele Maio originario di Padula

La ricerca oncologica internazionale segna un passo in avanti decisivo e parla ancora una volta la lingua del Vallo di Diano. Il professor Michele Maio, medico e ricercatore stimato originario di Padula, è tra i principali protagonisti di uno studio clinico innovativo pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications.

La ricerca apre nuove e concrete speranze terapeutiche nella lotta al melanoma uveale metastatico, una rara e complessa forma di tumore dell’occhio che fino a oggi rispondeva in modo limitato alle immunoterapie convenzionali.

Lo studio su Nature Communications: come agisce il roginolisib

Lo studio multicentrico è stato coordinato dall’Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (diretta dallo stesso Maio) in collaborazione con la Fondazione NIBIT (Network Italiano per l’Immunoterapia dei Tumori).

Il cuore della sperimentazione è il roginolisib, una molecola sperimentale progettata per contrastare l’immunosoppressione tumorale.

Sblocco del sistema immunitario : I tumori spesso creano un “microambiente” aggressivo che inibisce la risposta immunitaria naturale dell’organismo.

: I tumori spesso creano un “microambiente” aggressivo che inibisce la risposta immunitaria naturale dell’organismo. Bersaglio molecolare : Il roginolisib inibisce la proteina PI3Kδ , riducendo l’azione dei linfociti T regolatori che frenano l’attacco antitumorale.

: Il roginolisib inibisce la proteina , riducendo l’azione dei linfociti T regolatori che frenano l’attacco antitumorale. Azione integrata: Anziché limitarsi a stimolare le difese, il farmaco elimina gli ostacoli che impediscono ai linfociti di attaccare la massa tumorale.

I risultati clinici: tollerabilità e primi segnali di risposta

La prima fase di test (First-in-Human) ha coinvolto un campione complessivo di 44 pazienti affetti da patologie oncologiche avanzate, dei quali 29 con melanoma uveale metastatico.

Parametro Valutato Risultato dello Studio Profilo di Tollerabilità Elevato, con un’ottima gestione degli effetti collaterali. Risposta Immunologica Significativa riduzione dei meccanismi di immunosoppressione. Controllo della Malattia Primi segnali stabili di attività clinica nei pazienti con melanoma oculare.

“L’aspetto interessante di questo approccio è che non cerchiamo semplicemente di aumentare l’attività del sistema immunitario, ma di rimuovere contestualmente gli ostacoli che ne limitano il funzionamento”, ha spiegato il prof. Michele Maio.

Orgoglio per il Vallo di Diano: l’eccellenza di Michele Maio

Il legame tra il professor Michele Maio e la sua terra d’origine, Padula, rimane saldo e profondo. La notizia della pubblicazione su Nature Communications è stata accolta con grande orgoglio in tutto il Vallo di Diano e nella provincia di Salerno.

La figura del prof. Maio rappresenta una figura di riferimento per l’oncologia medica italiana ed europea, confermando come le competenze nate nel territorio salernitano continuino a contribuire all’avanzamento della medicina scientifica a livello globale.

Prospettive future per la terapia oncologica

L’avvio e la pubblicazione di questo primo studio pongono le basi per le fasi successive della ricerca scientifica: