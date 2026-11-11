Ultim'oraTentato omicidio a Pontecagnano: due arresti a Salerno15:45
Attualità

Melanoma dell’occhio: svolta internazionale nella ricerca grazie al Prof. Michele Maio originario di Padula

Nuove speranze contro il melanoma uveale grazie allo studio sul roginolisib del Prof. Michele Maio, originario di Padula

Di:
Erminio Cioffi
Melanoma dell'occhio: svolta internazionale nella ricerca grazie al Prof. Michele Maio originario di Padula
3 min di lettura

La ricerca oncologica internazionale segna un passo in avanti decisivo e parla ancora una volta la lingua del Vallo di Diano. Il professor Michele Maio, medico e ricercatore stimato originario di Padula, è tra i principali protagonisti di uno studio clinico innovativo pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications.

La ricerca apre nuove e concrete speranze terapeutiche nella lotta al melanoma uveale metastatico, una rara e complessa forma di tumore dell’occhio che fino a oggi rispondeva in modo limitato alle immunoterapie convenzionali.

Lo studio su Nature Communications: come agisce il roginolisib

Lo studio multicentrico è stato coordinato dall’Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (diretta dallo stesso Maio) in collaborazione con la Fondazione NIBIT (Network Italiano per l’Immunoterapia dei Tumori).

Il cuore della sperimentazione è il roginolisib, una molecola sperimentale progettata per contrastare l’immunosoppressione tumorale.

  • Sblocco del sistema immunitario: I tumori spesso creano un “microambiente” aggressivo che inibisce la risposta immunitaria naturale dell’organismo.
  • Bersaglio molecolare: Il roginolisib inibisce la proteina PI3Kδ, riducendo l’azione dei linfociti T regolatori che frenano l’attacco antitumorale.
  • Azione integrata: Anziché limitarsi a stimolare le difese, il farmaco elimina gli ostacoli che impediscono ai linfociti di attaccare la massa tumorale.

I risultati clinici: tollerabilità e primi segnali di risposta

La prima fase di test (First-in-Human) ha coinvolto un campione complessivo di 44 pazienti affetti da patologie oncologiche avanzate, dei quali 29 con melanoma uveale metastatico.

Parametro ValutatoRisultato dello Studio
Profilo di TollerabilitàElevato, con un’ottima gestione degli effetti collaterali.
Risposta ImmunologicaSignificativa riduzione dei meccanismi di immunosoppressione.
Controllo della MalattiaPrimi segnali stabili di attività clinica nei pazienti con melanoma oculare.

“L’aspetto interessante di questo approccio è che non cerchiamo semplicemente di aumentare l’attività del sistema immunitario, ma di rimuovere contestualmente gli ostacoli che ne limitano il funzionamento”, ha spiegato il prof. Michele Maio.

Orgoglio per il Vallo di Diano: l’eccellenza di Michele Maio

Il legame tra il professor Michele Maio e la sua terra d’origine, Padula, rimane saldo e profondo. La notizia della pubblicazione su Nature Communications è stata accolta con grande orgoglio in tutto il Vallo di Diano e nella provincia di Salerno.

La figura del prof. Maio rappresenta una figura di riferimento per l’oncologia medica italiana ed europea, confermando come le competenze nate nel territorio salernitano continuino a contribuire all’avanzamento della medicina scientifica a livello globale.

Prospettive future per la terapia oncologica

L’avvio e la pubblicazione di questo primo studio pongono le basi per le fasi successive della ricerca scientifica:

  1. Studio OCULE-01: È già in corso lo studio randomizzato di Fase II per comparare direttamente l’efficacia del roginolisib rispetto ai trattamenti standard.
  2. Terapie Combinate: Verranno analizzati gli effetti dell’associazione tra roginolisib e altri farmaci immunoterapici per potenziarne l’azione antitumorale
Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità