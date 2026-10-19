Roccadaspide in rosa per Marina Agosto: solidarietà e ricerca con la PittaRosso Pink Parade

Grande partecipazione ieri a Roccadaspide per la passeggiata in rosa all’insegna della solidarietà, del ricordo, dello sport e della prevenzione in memoria di Marina Agosto, giovane donna, moglie e madre scomparsa a soli 43 anni a causa di un male incurabile. Le strade della città si sono tinte di rosa in occasione della PittaRosso Pink Parade, l’iniziativa promossa dai referenti locali attraverso il gruppo “Marina Con Noi” per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili della Fondazione Umberto Veronesi.

A promuovere la manifestazione sul territorio è stata la referente volontaria della Fondazione Veronesi, Maria Rosanna Grieco, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano. Fondamentale anche il supporto della Polizia Municipale, che ha lavorato per garantire il sicuro svolgimento dell’evento.

Comunità unite tra Roccadaspide e Castelcivita nel segno della ricerca

All’iniziativa hanno preso parte centinaia di persone tra familiari e amici di Marina, insieme al marito Pierdonato Caputo e alle loro due figlie, Vittoria di 11 anni e Dea di 9 anni. Presenti anche i genitori della donna e numerosi parenti e concittadini giunti da Castelcivita, suo paese d’origine, per stringersi alla comunità di Roccadaspide, città in cui risiedeva con la famiglia.

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi per finanziare la ricerca scientifica, causa in cui Marina credeva fortemente.

Le testimonianze e il ricordo d’amore per Marina Agosto

I partecipanti hanno ricordato Marina come una persona solare, sorridente, intelligente e brillante, capace ancora una volta di unire una comunità intera attorno a uno scopo nobile: fare memoria e investire nel futuro della prevenzione.

Ai microfoni di InfoCilento sono intervenuti il marito Pierdonato Caputo, le figlie Dea e Vittoria con un affettuoso saluto, il padre Antonio Agosto, il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Giuseppe Iuliano e il sindaco di Castelcivita Antonio Forziati.