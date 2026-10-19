Agropoli, donna investita all’incrocio tra viale Lazio e via D’Acquisto: in ospedale in codice rosso

Attimi di paura questa mattina ad Agropoli, intorno alle ore 10, per un incidente stradale che ha visto protagonista una donna del posto. La malcapitata stava attraversando la strada all’incrocio tra viale Lazio e via Salvo D’Acquisto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un’auto di passaggio.

I soccorsi e il trasporto in ospedale in codice rosso

Violento l’impatto, a seguito del quale la donna è sbalzata a terra. L’automobilista coinvolto e alcuni passanti hanno immediatamente fatto scattare l’allarme, allertando i soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli e i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa.

Dopo le prime cure prestate sul luogo del sinistro, la donna è stata trasferita d’urgenza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania in codice rosso. La paziente ha riportato diversi traumi e contusioni; i medici sospettano una frattura al bacino. Spetta ora agli agenti della Polizia Municipale effettuare i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.