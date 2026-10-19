Cilento

Agropoli, donna investita all’incrocio tra viale Lazio e via D’Acquisto: in ospedale in codice rosso

Incidente stradale ad Agropoli: donna travolta da un'auto all'incrocio tra viale Lazio e via Salvo D'Acquisto. Trasferita in codice rosso al San Lucac

Di:
Redazione Infocilento
Agropoli, donna investita all’incrocio tra viale Lazio e via D’Acquisto: in ospedale in codice rosso

Attimi di paura questa mattina ad Agropoli, intorno alle ore 10, per un incidente stradale che ha visto protagonista una donna del posto. La malcapitata stava attraversando la strada all’incrocio tra viale Lazio e via Salvo D’Acquisto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un’auto di passaggio.

I soccorsi e il trasporto in ospedale in codice rosso

Violento l’impatto, a seguito del quale la donna è sbalzata a terra. L’automobilista coinvolto e alcuni passanti hanno immediatamente fatto scattare l’allarme, allertando i soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli e i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa.

Leggi anche:

Tragedia a Roccadaspide: incidente nei campi, muore 53enne
Giornata Mondiale Polio 2026: incontro e solidarietà a Capaccio Paestum
Agropoli, morto il 74enne protagonista di un incidente a Moio

Dopo le prime cure prestate sul luogo del sinistro, la donna è stata trasferita d’urgenza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania in codice rosso. La paziente ha riportato diversi traumi e contusioni; i medici sospettano una frattura al bacino. Spetta ora agli agenti della Polizia Municipale effettuare i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.