Novembre 2011: moriva ad Agropoli Padre Sinforiano Basile

Ricorre domani, 2 novembre, l’anniversario della morte di Padre Sinforiano Basile, per oltre sessant’anni parroco di Copersito, a Torchiara. Un francescano che ha visto crescere ed evolversi il territorio, essendo arrivato qui nel Cilento 1948.

Chi era Padre Sinforiano Basile

Padre Sinforiano Basile è stato un sacerdote attivissimo sul territorio, non solo come guida spirituale ma anche per i servizi e le strutture che ha realizzato. Si deve a lui la costruzione, proprio a Copersito, della Casa del Divino Amore, che tutt’oggi presta aiuto e accudisce gli anziani. A Sant’Antuono, sempre nel Comune di Torchiara, ha iniziato l’edificazione della Chiesa dedicata a Sant’Antonio.

Il monumento di San Francesco

Ma l’opera più faraonica avviata da Padre Sinforiano Basile e che purtroppo non ha mai visto la luce, è il Monumento dedicato a San Francesco, ad Agropoli. L’imponente edificio voleva ricordare il nono centenario della nascita di San Francesco d’Assisi (1182 – 1982) e «ridare alla città agropolese la concordia e la pace dopo l’indifferenza in occasione della sua permanenta nel borgo; donare alla popolazione l’immagine viva del Santo affinché venisse invocato quale intercessore e maestro sulla via del cielo».

Purtroppo ancora oggi la struttura, composta da una torre con locali interrati e sormontata da una statua del Santo in marmo di Carrara, è incompleta. Eppure sono trascorsi 40 anni dall’inizio delle opere.

La scomparsa di Padre Sinforiano

Padre Sinforiano Basile morì la mattina del 2 novembre 2011 presso l’ospedale civile di Agropoli. Dopo le esequie presso la chiesa di Santa Barbara a Copersito, dove venne allestita anche la camera ardente, la salma venne trasferita a Bracigliano, suo paese natale.

Ad officiare le esequie fu monsignor Ciro Miniero, allora neo vescovo di Vallo della Lucania. Il comune di Torchiara nel giorno dei funerali proclamò il lutto cittadino in segno di rispetto e cordoglio per una figura importante per il territorio.