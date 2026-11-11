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Gomme invernali e catene nel Salernitano: dove scatta l’obbligo dal 15 novembre e come mettersi in regola

Dal 15 novembre catene a bordo o gomme invernali su statali e provinciali del Salernitano. Dove scatta l'obbligo e come evitare la multa: leggi qui.

Di:
Luisa Monaco
Catene da neve
3 min di lettura

La finestra ordinaria delle dotazioni invernali va dal 15 novembre al 15 aprile. Per la stagione in corso significa dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

Il punto che molti automobilisti ignorano: l’obbligo non è generalizzato. Vale solo sulle strade coperte da un’ordinanza di Anas, Provincia o Comune, e segnalate dagli appositi cartelli. Sulla litoranea di Agropoli, con le gomme estive, nessuno ti multa. Sulla strada che sale verso un paese di montagna, sì.

Chi vuole anticipare può montare le invernali già dal 15 ottobre, e toglierle entro il 15 maggio.

Dove vale l’obbligo in provincia di Salerno

Strade provinciali

La Provincia di Salerno ha un’ordinanza permanente che impone, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli a bordo su tutte le strade provinciali del territorio. In pratica: gran parte della viabilità interna del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano è coinvolta.

Strade statali Anas

Anas emette ogni anno l’elenco delle tratte campane soggette all’obbligo. Nella scorsa stagione, per il Salernitano, comprendeva tra le altre:

  • la SS91 “della Valle del Sele” fino al Comune di Campagna;
  • la SS517var “Bussentina” dallo svincolo di Caselle in Pittari all’innesto con la SS19.

Strade comunali

I Comuni, soprattutto quelli collinari e montani, possono emettere ordinanze proprie. Il riferimento resta sempre il cartello all’inizio della tratta.

Cosa significa “essere in regola”

Per il Codice della strada pneumatici invernali e catene sono equivalenti. Hai tre strade:

  • Pneumatici invernali, con marcatura M+S (meglio se anche con il simbolo della montagna con fiocco di neve, 3PMSF);
  • Pneumatici quattro stagioni omologati per l’uso invernale (stesse marcature);
  • Catene da neve a bordo, omologate e compatibili con la misura delle tue gomme, o altri dispositivi antisdrucciolevoli omologati.

Attenzione: le catene devono essere quelle giuste per il tuo pneumatico. Un kit preso in prestito o di misura diversa non ti mette in regola.

Le multe: quando scattano davvero

La sanzione non arriva perché il 16 novembre hai ancora le gomme estive. Scatta se percorri una tratta soggetta a ordinanza senza invernali e senza catene a bordo. In caso di neve o ghiaccio in atto, puoi anche essere fermato e non poter proseguire.

Cinque controlli prima di salire in quota

  1. Battistrada: il minimo legale è 1,6 mm, ma su neve e bagnato un battistrada consumato perde molta aderenza. Fai controllare dal gommista.
  2. Prova le catene a casa: montarle per la prima volta al buio, al freddo, su una curva della strada per Piaggine o Sanza non è il momento ideale.
  3. Batteria: il freddo è il primo nemico delle batterie vecchie.
  4. Liquidi: antigelo nel radiatore e liquido lavavetri invernale.
  5. Luci e tergicristalli: nebbia e pioggia sono frequenti nelle valli interne.

Cosa tenere in auto in inverno

  • guanti e torcia (per montare le catene);
  • raschietto per il ghiaccio;
  • coperta e acqua;
  • telefono carico e caricabatterie da auto;
  • giubbotto ad alta visibilità.

In sintesi

Dal 15 novembre, se le tue strade abituali salgono verso l’entroterra, la scelta più semplice è montare invernali o quattro stagioni. Se ti muovi quasi solo sulla costa, bastano catene compatibili nel bagagliaio, e saperle usare.

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