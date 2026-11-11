Mozzarella di Bufala Campana Dop: rinnovato il CdA del Consorzio

La governance della filiera agroalimentare campana segna un passaggio decisivo per il prossimo triennio. Nella sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop si è svolta l’assemblea dei soci per l’elezione dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, registrando una risposta corale e compatta da parte dell’intera base associativa.
Il voto e la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione
La sessione elettiva si è distinta per una partecipazione straordinaria, segnata dall’intesa unanime sui rappresentanti della componente dei caseifici e dallo svolgimento delle operazioni di voto per la delegazione degli allevatori.
I risultati dell’affluenza alle urne
Il dato sulla presenza dei soci ha evidenziato una crescita netta del coinvolgimento territoriale rispetto alle tornate precedenti:
- Caseifici soci: 92% di affluenza alle urne.
- Allevatori soci: 92,4% di affluenza (rispetto al 33% registrato tre anni fa).
Questa risposta corale evidenzia la volontà condivisa di definire con chiarezza le priorità strategiche dell’intero comparto.
Gli undici membri eletti nel CdA
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che guiderà l’organismo di tutela per i prossimi tre anni, risulta composto da:
- Gennaro Bianchino
- Mario Carravetta
- Pasquale Cirillo
- Sara Consalvo
- Lino Fierro
- Lazzaro Iemma
- Patrizio La Marca
- Davide Letizia
- Marco Nobis
- Domenico Raimondo
- Massimo Rega
Gli obiettivi strategici della nuova governance
L’esito della consultazione proietta il Consorzio verso un programma operativo orientato alla stabilità economica e alla valorizzazione del prodotto simbolo del territorio.
Tutela del marchio e competitività sui mercati
Tra i punti centrali dell’agenda del neoeletto CdA rientrano azioni mirate alla protezione della denominazione origine protetta e allo sviluppo commerciale. Le linee guida prevedono:
- Rafforzamento della tutela: contrasto alle imitazioni e difesa della denominazione su scala globale.
- Espansione commerciale: consolidamento delle quote sui mercati nazionali e aumento della presenza sugli assi internazionali.
- Equilibrio di filiera: bilanciamento tra gli anelli produttivi e gestione ottimizzata dei volumi complessivi.
- Destagionalizzazione: gestione programmata della produzione di latte per stabilizzare i flussi durante l’intero anno.
I prossimi passaggi istituzionali
Il percorso di rinnovo degli organi di governo si concluderà a breve con una nuova convocazione. Nei prossimi giorni, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per eleggere al proprio interno il presidente e i due vicepresidenti, rispettando la clausola statutaria che assegna una delle due vicepresidenze alla componente degli allevatori.
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