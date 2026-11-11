Tentato omicidio a Pontecagnano: due arresti a Salerno

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno a carico di due persone. Le accuse formulate nei confronti dei destinatari del provvedimento indicano la grave indiziarietà per il reato di tentato omicidio in concorso.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno e dai militari della Stazione Carabinieri di Battipaglia, coordinati dalla Procura della Repubblica locale.

La vicenda: dalla segnalazione in ospedale ai primi riscontri

I fatti risalgono alla serata del 23 ottobre scorso, quando un giovane si è presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salerno chiedendo assistenza medica per lesioni che, in un primo momento, aveva attribuito a un incidente stradale.

I medici del presidio ospedaliero hanno tuttavia riscontrato ferite da arma da fuoco localizzate alla mano sinistra e al piede destro, giudicate guaribili con una prognosi di 21 giorni. La discrepanza tra la versione fornita e la natura delle lesioni ha fatto scattare l’intervento immediato della Squadra Mobile, che ha avviato i primi rilievi sul campo.

Le indagini: videosorveglianza e riconoscimenti fotografici

Le attività investigative, sviluppate in sinergia tra la Polizia e i Carabinieri sotto il coordinamento della magistratura salernitana, si sono concentrate su due assi principali:

Analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dell’agguato;

dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dell’agguato; Riscontri da riconoscimenti fotografici, che hanno confermato le evidenze dei filmati.

Il quadro probatorio ha consentito agli inquirenti di ricostruire i ruoli operativi nell’azione delittuosa:

L’esecutore materiale dell’azione di fuoco; Il conducente del veicolo, che ha fornito il supporto logistico necessario per l’agguato e la successiva fuga.

I dettagli della custodia cautelare e le generalità degli indagati

A seguito delle evidenze raccolte, il Giudice per le Indagini Prelorinari ha accolto la richiesta della Procura emettendo la misura della custodia cautelare in carcere.

I due soggetti sono stati rintracciati presso i rispettivi domicili e condotti alla Casa Circondariale di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria:

Ciro Cafaro , nato nel 2008;

, nato nel 2008; Salvatore Nacchi, nato nel 1997.

Si precisa che il provvedimento cautelare si inserisce nella fase delle indagini preliminari ed è suscettibile di impugnazione. La posizione degli indagati e le accuse formulate saranno sottoposte all’esame del giudice nelle successive fasi del procedimento penale.