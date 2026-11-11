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Furto sventato a Battipaglia: arresto e CPR per un 20enne

Intervento della Polizia a Battipaglia in un supermercato: identificati due stranieri. Maggiorenne trasferito al CPR. Leggi i dettagli dell'operazione.

Di:
Ernesto Rocco
Polizia
3 min di lettura

Un repentino intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha fatto luce su un episodio di presunto furto all’interno di un esercizio commerciale del centro. La segnalazione, partita dal personale del supermercato a seguito di movimenti sospetti tra le corsie, ha richiesto il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine per verificare la sottrazione di alcuni generi alimentari.

La ricostruzione dei fatti e il chiarimento alla cassa

Gli accertamenti condotti nell’immediatezza dai poliziotti hanno permesso di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto:

  • Occultamento della merce: Il materiale alimentari era stato inizialmente nascosto da uno dei due soggetti coinvolti, rivelatosi poi un minorenne.
  • Regolare pagamento: Prima di superare la barriera delle casse, il secondo individuo, di età adulta, ha saldato interamente il conto dei prodotti.
  • Esclusione del reato di furto: La condotta ha escluso la consumazione del reato di furto, poiché la merce non è mai stata asportata illegittimamente.

I controlli in Commissariato e l’identificazione

Entrambi gli individui, risultati sprovvisti di documenti di identificazione validi al momento del controllo, sono stati condotti presso gli uffici del Commissariato di Battipaglia. Gli operatori hanno quindi avviato le procedure standard di fotosegnalamento e i riscontri peritali tramite la banca dati della Polizia di Stato.

Dalle verifiche è emersa la nazionalità georgiana di entrambi e la posizione amministrativa irregolare dell’adulto sul territorio italiano, dove risultava anche privo di una fissa dimora.

I provvedimenti adottati dalle autorità competenti

A seguito dell’identificazione completa, la Questura di Salerno e la Procura della Repubblica hanno attivato distinti protocolli operativi a seconda dell’età dei soggetti.

Trasferimento al CPR di Palazzo San Gervasio per il maggiorenne

In stretta intesa con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, nei confronti del cittadino georgiano maggiorenne è stato disposto il provvedimento di espulsione con immediato accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Palazzo San Gervasio. L’esecuzione della misura è avvenuta subito dopo l’espletamento degli accertamenti sanitari di rito necessari ad attestare l’idoneità del soggetto all’ingresso nella struttura di trattenimento.

Tutela e presa in carico del minore straniero non accompagnato

Per quanto riguarda il minore, gli accertamenti hanno confermato la totale assenza sul territorio nazionale di parenti o soggetti legalmente responsabili della sua tutela. Di conseguenza:

  1. Sono state attivate le procedure di protezione vigenti per i minori stranieri non accompagnati (MSNA).
  2. È stata data immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.
  3. Il giovane è stato inserito nelle strutture di accoglienza dedicate per la corretta presa in carico da parte dei servizi sociali.

L’operazione testimonia il costante presidio del territorio svolto dalle forze dell’ordine nella piana del Sele, mirato sia alla prevenzione dei reati contro il patrimonio che al riscontro della regolarità dei soggiorni sul suolo nazionale.

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