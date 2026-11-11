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Furto in centro ad Agropoli: svaligiato negozio in via Pio X

Nuovo furto ad Agropoli in via Pio X e colpo fallito a Moio. Guarda i dettagli e la dinamica dei fatti. Continua a leggere per aggiornamenti.

Di:
Ernesto Rocco
Furto in centro ad Agropoli: svaligiato negozio in via Pio X
2 min di letturaAggiornato il

La sicurezza torna al centro dell’attenzione ad Agropoli dopo i recenti episodi di microcriminalità che hanno interessato il centro cittadino e le zone periferiche. Nella notte di ieri, intorno alle ore 3:00, un malintenzionato si è introdotto all’interno di un noto negozio di abbigliamento situato nella centralissima via Pio X, riuscendo a mettere a segno un furto prima di far perdere le proprie tracce.

La dinamica del furto in via Pio X

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il malvivente ha agito da solo. Dopo aver forzato con decisione l’accesso principale del punto vendita, si è introdotto nei locali facendo razzia di merce di valore. Il bottino comprende in particolare:

  • Capi d’abbigliamento da uomo
  • Calzature sportive di marca Nike
  • Tute e felpe di ultima collezione

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dell’attività e della zona sono ora al vaglio delle forze dell’ordine per identificare il responsabile. L’episodio è stato formalmente denunciato ai carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno avviato le relative indagini.

Il tentativo fallito nella frazione Moio

Quello di via Pio X non rappresenta l’unico episodio registrato nelle ultime ventiquattro ore. Sempre nella giornata di ieri, si è verificato un altro tentativo di intrusione presso un ristorante situato in località Moio.

Anche in questa circostanza le modalità operative coincidono: ad agire è stata una persona solitaria. Il colpo è tuttavia sfumato grazie al tempestivo intervento del proprietario e all’attivazione del sistema di allarme dell’esercizio commerciale, fattori che hanno indotto l’intruso a una rapida fuga prima di poter asportare beni o incassi.

Indagini in corso e presidio del territorio

I carabinieri stanno coordinando i rilievi per verificare eventuali correlazioni tra i due fatti di cronaca, valutando se ad agire possa essere stata la medesima persona. L’attenzione resta alta da parte dei commercianti locali e dei residenti, che chiedono un costante monitoraggio delle vie commerciali e dei quartieri periferici della città.

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