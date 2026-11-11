Salerno, 24enne arrestato a Fratte: droga, proiettili e contanti

I controlli del territorio volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei reati in materia di armi hanno portato a un nuovo arresto nel capoluogo di provincia. Nella giornata di ieri, 10 novembre, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte, insieme alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, hanno tratto in arresto un 24enne del posto.

L’operazione rientra nel quadro dei servizi straordinari di monitoraggio delle aree urbane e periferiche predisposti dal Comando Provinciale per garantire la sicurezza collettiva e reprimere la criminalità diffusa.

Il sequestro: hashish, munizioni e contanti

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione mirata a carico del giovane. L’atto di vigilanza ha confermato i sospetti degli investigatori, consentendo di rinvenire materiale d’interesse penale celato nella disponibilità del soggetto.

Durante le operazioni di ricerca sono stati posti sotto sequestro:

Circa 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già pronta per essere frazionata o destinata alle piazze di spaccio locali

del tipo hashish, già pronta per essere frazionata o destinata alle piazze di spaccio locali 8 proiettili calibro 380 , illecitamente detenuti

, illecitamente detenuti 1.135,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita

Contestati lo spaccio di stupefacenti e la detenzione illegale di armi

Alla luce degli elementi emersi nel corso della perquisizione, il 24enne è stato formalmente dichiarato in stato di arresto. Le accuse a suo carico riguardano le ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi (in relazione alle munizioni sequestrate).

L’indagato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di rito e la convalida del provvedimento restrittivo. Le indagini proseguono per ricostruire i canali di approvvigionamento della droga e verificare l’eventuale destinazione delle munizioni rinvenute.