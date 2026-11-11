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Serre: caccia con richiami elettroacustici vietati, scattano la denuncia e il sequestro per due cacciatori

Caccia illegale a Serre: i Carabinieri Forestali denunciano due cacciatori e sequestrano armi

Di:
Luisa Monaco
Carabinieri forestali
2 min di lettura

L’attività di contrasto al bracconaggio nella provincia di Salerno segna un nuovo intervento a tutela della fauna selvatica e della legalità nel territorio. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Acerno, con il supporto operativo della Centrale Operativa CC di Eboli, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria competente due cacciatori sorpresi a esercitare la caccia con mezzi non consentiti dalla normativa vigente.

L’operazione rientra nel piano straordinario di monitoraggio ambientale disposto sul territorio salernitano per prevenire e reprimere i reati ai danni della biodiversità.

L’operazione a Serre: i dettagli del controllo in località “Ionda”

L’intervento dei militari si è concentrato in località “Ionda”, all’interno del territorio comunale di Serre. Durante l’attività di pattugliamento e controllo dell’area rurale, i Carabinieri Forestali hanno individuato due uomini intenti all’esercizio venatorio mediante l’ausilio di richiami elettroacustici, dispositivi la cui utilizzazione è espressamente vietata dalla legge sulla caccia (L. 157/92).

I due soggetti deferiti sono risultati essere residenti nell’agro nocerino-sarnese, rispettivamente nei comuni di:

  • Angri (SA)
  • San Marzano sul Sarno (SA)

Il materiale sottoposto a sequestro penale

A seguito dell’accertamento della violazione penale, gli operanti hanno proceduto all’immediata interruzione dell’attività illecita e al contestuale sequestro penale della strumentazione e del pescato/abbattuto rinvenuto sul posto:

  • 2 richiami elettroacustici vietati
  • 2 fucili da caccia
  • 93 cartucce di vario calibro
  • 3 esemplari di allodola abbattuti

Il contrasto al bracconaggio per la tutela degli ecosistemi

L’uso di dispositivi di richiamo acustico ad alta intensità altera i naturali flussi migratori e attrae ingenti quantitativi di avifauna, incrementando in modo artificiale e insostenibile il numero di abbattimenti. Per queste ragioni, tali strumenti rientrano tra i mezzi di caccia vietati.

L’operazione condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Acerno conferma la costante attenzione dell’Arma nella salvaguardia del patrimonio faunistico e nel contrasto a pratiche venatorie illegali fortemente impattanti per gli equilibri degli ecosistemi locali.

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