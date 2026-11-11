Vallo della Lucania celebra la Traslazione del Sangue di San Pantaleone

Come da tradizione, la penultima domenica dell’anno liturgico la comunità di Vallo della Lucania si raccoglie attorno al suo Santo Patrono per la ricorrenza della Traslazione del Sangue di San Pantaleone. Una festa profondamente sentita dal popolo vallese, che quest’anno culminerà nella giornata di domenica 15 novembre.
La memoria liturgica affonda le sue radici nella storia locale: ricorda infatti il solenne arrivo della sacra reliquia in città, avvenuto nel lontano 1741.
Il Triduo di preparazione e i Solenni Primi Vespri
I riti prenderanno il via con il Triduo di preparazione. Oggi 11 novembre, alle ore 17.30, al termine della recita del Santo Rosario, la statua del Patrono verrà collocata sull’artistico trono realizzato dalla ditta Carlo Alborino. A seguire si terranno la Santa Messa, presieduta da Don Angelo Mansi, Parroco di Ravello, e la Novena, entrambe animate dal Coro “Mater Jubilaei” con l’organista Fernando Sorrentino.
Sabato 14 novembre, vigilia della festa, alle ore 17.30 si terrà l’Esposizione della Reliquia del Sangue di San Pantaleone,seguita dai Solenni Primi Vespri presieduti dal Vescovo della Diocesi, Mons. Vincenzo Calvosa, e animati dal Coro “San Pantaleone” diretto dal M° Santina De Vita. Al termine della funzione verrà esposto il quadro di Santa Teresa di Calcutta.
Il programma di domenica 15 novembre: messe solenni e concerto d’organo
La giornata di domenica 15 novembre, Solennità della Traslazione del Sangue di San Pantaleone, prevederà tre celebrazioni liturgiche:
- Ore 08.00: Santa Messa presieduta dal Parroco Don Aniello Adinolfi;
- Ore 10.30: Santa Messa presieduta da Don Bruno Lancuba, Parroco di Santa Maria;
- Ore 17.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania, con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e l’animazione liturgica del Coro “San Pantaleone”.
La giornata si concluderà alle ore 19.00 presso la Cattedrale con il Concerto d’organo del Maestro Matteo Francesco Golizio, appuntamento promosso e organizzato dalla Pro Loco Gelbison.
Il messaggio del parroco nel centenario del Canonico Di Vietri
Nel presentare i festeggiamenti di quest’anno, il parroco Don Aniello Adinolfi ha voluto richiamare uno storico discorso del Canonico Giuseppe Di Vietri, pronunciato proprio in occasione della Festa della Traslazione e di cui quest’anno ricorre il centenario della morte:
«Ebbene, ecco esposte sui nostri altari le sempre fluenti sacre Reliquie del sangue di S. Pantaleone. Quel sangue ci ricorda quanto S. Pantaleone ha sostenuto per tendere alla cristiana perfezione e quante lotte ha sostenuto con sé stesso, col mondo e col demonio; ci ricorda che S. Pantaleone era uomo come noi, ma che, fornito di una volontà decisa e risoluta e assistito dalla celeste grazia, poté ben percorrere con ilarità e con gioia le vie del bene e della virtù (…). Vedetela, miei fratelli, veneratela quella fiala ripiena di sangue generoso. Quale scuola di virtù non vi si apre dinanzi agli occhi! Parmi che per ciascuna di esse Iddio dica a voi quelle parole che aveva rivolto a Mosè per la costruzione dell’Arca: guarda e fa’ secondo l’esemplare (Es 25,40). Ecco i mortali avanzi di quel glorioso campione che alla morte del corpo preferì la vita dell’anima e non cedette alla violenza dei più atroci supplizi. Imparate da lui, o fratelli, a non posporre mai il bene dell’anima ai passeggeri beni di questa vita. Ecco i resti di quell’illustre Medico di Nicomedia che, trasformato in Angelo di Paradiso, lo spirito tenne sempre sollevato ai beni spirituali e celesti. Sollevatevi anche voi dai piaceri della terra e cercate, o fratelli, di non contaminarvi mai nel fango del mondo. Eccovi le Reliquie di un giovane Martire, che spese la sua vita nella penitenza, nella preghiera, nella carità; ebbene, o fratelli, a suo esempio, datevi ancor voi a una vita più mortificata, a una vita di preghiera e di sincero amore. E noi vi seguiremo, o S. Pantaleone, nella vita che avete tracciata».
«Con questo proposito, veneriamo con rinnovato fervore la Reliquia del sangue di San Pantaleone, che egli versò per amore di Cristo e del prossimo», ha chiosato Don Aniello Adinolfi.
Storia e origini del culto del Sangue di San Pantaleone a Vallo
Come ricordato dalle fonti storiche e dal parroco, l’ampolla principale contenente il sangue di San Pantaleone è custodita e venerata da secoli nel Duomo di Ravello. Il prodigio della liquefazione avviene ogni anno il 27 luglio; in occasione di tale evento, nei secoli passati venivano prelevate piccole gocce ematiche da destinare come reliquie alle diverse comunità nel mondo in cui San Pantaleone era particolarmente venerato.
Una di queste gocce giunse a Vallo della Lucania nel 1741. Destinata in origine ad una signora napoletana, che poi convinta da un sacerdote cilentano che era a Napoli, Don Andrea De Cusatis, la donò all’Università di Vallo. L’8 dicembre 1741 la reliquia venne accolta nella chiesa di San Nicola allo Spio e successivamente condotta in solenne processione nella nuova chiesa intitolata a San Pantaleone, appena completata.
La presenza del sangue prodigioso — che a Vallo si conserva permanentemente allo stato liquido — diede un forte impulso all’ardente devozione popolare già attestata dalle visite pastorali dell’epoca, conducendo in seguito alla proclamazione di San Pantaleone a Patrono della Diocesi di Capaccio-Vallo. La festa della Traslazione, storicamente celebrata in date differenti, è stata infine collocata nella penultima domenica dell’anno liturgico (la domenica precedente la Solennità di Cristo Re) a seguito della riforma liturgica promosso dal Concilio Vaticano II.
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