Vallo della Lucania celebra la Traslazione del Sangue di San Pantaleone

Come da tradizione, la penultima domenica dell’anno liturgico la comunità di Vallo della Lucania si raccoglie attorno al suo Santo Patrono per la ricorrenza della Traslazione del Sangue di San Pantaleone. Una festa profondamente sentita dal popolo vallese, che quest’anno culminerà nella giornata di domenica 15 novembre.

La memoria liturgica affonda le sue radici nella storia locale: ricorda infatti il solenne arrivo della sacra reliquia in città, avvenuto nel lontano 1741.

I riti prenderanno il via con il Triduo di preparazione. Oggi 11 novembre, alle ore 17.30, al termine della recita del Santo Rosario, la statua del Patrono verrà collocata sull’artistico trono realizzato dalla ditta Carlo Alborino. A seguire si terranno la Santa Messa, presieduta da Don Angelo Mansi, Parroco di Ravello, e la Novena, entrambe animate dal Coro “Mater Jubilaei” con l’organista Fernando Sorrentino.

Sabato 14 novembre, vigilia della festa, alle ore 17.30 si terrà l’Esposizione della Reliquia del Sangue di San Pantaleone,seguita dai Solenni Primi Vespri presieduti dal Vescovo della Diocesi, Mons. Vincenzo Calvosa, e animati dal Coro “San Pantaleone” diretto dal M° Santina De Vita. Al termine della funzione verrà esposto il quadro di Santa Teresa di Calcutta.

La giornata di domenica 15 novembre, Solennità della Traslazione del Sangue di San Pantaleone, prevederà tre celebrazioni liturgiche:

La giornata si concluderà alle ore 19.00 presso la Cattedrale con il Concerto d’organo del Maestro Matteo Francesco Golizio, appuntamento promosso e organizzato dalla Pro Loco Gelbison.

Nel presentare i festeggiamenti di quest’anno, il parroco Don Aniello Adinolfi ha voluto richiamare uno storico discorso del Canonico Giuseppe Di Vietri, pronunciato proprio in occasione della Festa della Traslazione e di cui quest’anno ricorre il centenario della morte:

«Ebbene, ecco esposte sui nostri altari le sempre fluenti sacre Reliquie del sangue di S. Pantaleone. Quel sangue ci ricorda quanto S. Pantaleone ha sostenuto per tendere alla cristiana perfezione e quante lotte ha sostenuto con sé stesso, col mondo e col demonio; ci ricorda che S. Pantaleone era uomo come noi, ma che, fornito di una volontà decisa e risoluta e assistito dalla celeste grazia, poté ben percorrere con ilarità e con gioia le vie del bene e della virtù (…). Vedetela, miei fratelli, veneratela quella fiala ripiena di sangue generoso. Quale scuola di virtù non vi si apre dinanzi agli occhi! Parmi che per ciascuna di esse Iddio dica a voi quelle parole che aveva rivolto a Mosè per la costruzione dell’Arca: guarda e fa’ secondo l’esemplare (Es 25,40). Ecco i mortali avanzi di quel glorioso campione che alla morte del corpo preferì la vita dell’anima e non cedette alla violenza dei più atroci supplizi. Imparate da lui, o fratelli, a non posporre mai il bene dell’anima ai passeggeri beni di questa vita. Ecco i resti di quell’illustre Medico di Nicomedia che, trasformato in Angelo di Paradiso, lo spirito tenne sempre sollevato ai beni spirituali e celesti. Sollevatevi anche voi dai piaceri della terra e cercate, o fratelli, di non contaminarvi mai nel fango del mondo. Eccovi le Reliquie di un giovane Martire, che spese la sua vita nella penitenza, nella preghiera, nella carità; ebbene, o fratelli, a suo esempio, datevi ancor voi a una vita più mortificata, a una vita di preghiera e di sincero amore. E noi vi seguiremo, o S. Pantaleone, nella vita che avete tracciata».