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Vallo della Lucania, Pro Loco Gelbison: bilancio dell’estate tra eventi e nuovi progetti

Dalle manifestazioni estive alle iniziative per i giovani: il Presidente della Pro Loco Gelbison, Angelo Palladino, traccia il bilancio e svela i progetti futuri.

Di: Antonio Pagano
Vallo della Lucania, Pro Loco Gelbison: bilancio dell’estate tra eventi e nuovi progetti

Si avvia alla conclusione un’estate ricca di eventi e manifestazioni a Vallo della Lucania. Il cartellone promozionale, promosso dalle associazioni locali e dall’Amministrazione comunale, ha visto il ritorno di appuntamenti molto attesi come il Palio cittadino e il Leon Fest, l’evento che ha animato il quartiere di San Pantaleone alla vigilia delle festività patronali.

La Pro Loco Gelbison a supporto del territorio

Sebbene si sia insediata soltanto di recente, la nuova Pro Loco Gelbison ha svolto un ruolo attivo nel supporto alle attività culturali e ricreative del territorio comunale.

A tracciare un bilancio dell’estate 2026 è il presidente dell’associazione, Angelo Palladino: «È stata una bella stagione. Nonostante l’insediamento recente, grazie all’impegno di chi aveva già avviato le manifestazioni siamo riusciti a collaborare con l’intero programma dell’estate vallese: dagli organizzatori del Palio fino ai promotori del Leon Fest nel quartiere San Pantaleone. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, integrandoci nelle altre realtà locali e promuovendo nuovi format».

Spazio ai giovani: le ultime iniziative e i progetti in cantiere

Tra gli eventi di maggiore rilievo organizzati recentemente dalla Pro Loco figurano un concerto d’archi tenutosi all’interno della chiesa cittadina e un’esibizione musicale al parco “Stella del Mattino”, che ha visto protagonisti diversi gruppi giovanili.

«La nostra intenzione è creare ulteriori opportunità per dare spazio ai giovani e programmare appuntamenti per le festività di Halloween e Natale. Terminata la stagione estiva, coordineremo una serie di incontri per pianificare nel dettaglio il calendario dei prossimi mesi», ha precisato Palladino in merito alle attività future.

Come aderire all’associazione

La Pro Loco Gelbison ha inoltre aperto le iscrizioni a tutti i cittadini interessati a contribuire alla vita culturale del comune. Per aderire all’associazione è sufficiente recarsi presso la sede ufficiale, situata al piano terra della casa comunale in Piazza Vittorio Emanuele II, e compilare il modulo di tesseramento.

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