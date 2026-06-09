Vallo della Lucania, Pro Loco Gelbison: è Angelo Palladino il nuovo presidente

A Vallo della Lucania la Pro Loco Gelbison inizia una nuova fase. Nell’ultima riunione è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, completamente rinnovato, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e promuovere iniziative culturali, sociali e turistiche.

Durante l’incontro, pertanto, sono state definite le nuove cariche. Il nuovo Presidente è Angelo Palladino, nel ruolo di Segretario con delega al coordinamento delle iniziative e portavoce, ci sarà Lucia Addabbo, mentre la gestione economica e il presidio delle tradizioni popolari e della formazione è stata affidata a Santina De Vita, nel ruolo di Tesoriere.

Il nuovo consiglio direttivo e i rispettivi ruoli

Il nuovo direttivo, inoltre, si completa così:

Andrea De Luca seguirà le iniziative culturali;

seguirà le iniziative culturali; Alessia Rizzo si occuperà delle attività artigianali e della movida;

si occuperà delle attività artigianali e della movida; Chiara Pandolfi curerà i rapporti con attività commerciali e associazioni;

curerà i rapporti con attività commerciali e associazioni; Rosa Positano è affidata la comunicazione;

è affidata la comunicazione; Marco Mascolo seguirà i giovani e le attività sportive;

seguirà i giovani e le attività sportive; Gaetana Cavaliere curerà i rapporti istituzionali;

curerà i rapporti istituzionali; Alessandro Rovezzi avrà il compito di coordinare organizzazione, iniziative ludiche e promozione turistica.

Le dichiarazioni del Presidente Palladino

“Siamo pronti a lavorare con entusiasmo, spirito di collaborazione e senso di appartenenza, ha dichiarato il Presidente Angelo Palladino, per costruire un programma di attività che coinvolga cittadini, associazioni, imprese e istituzioni, mettendo al centro la promozione del territorio e delle sue eccellenze”.