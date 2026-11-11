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Cronaca

Campolongo, controlli antidroga: forzano l’alt e fuggono, fermati due trentenni

Inseguimento ad alta velocità sulla litoranea fino al Campolongo Hospital. I due giovani provano a nascondersi nella pineta ma vengono bloccati dalla Polizia Municipale: verbali per oltre 5.000 euro e auto sequestrata

Di:
Antonio Elia
Campolongo: controlli antidroga, forzano l'alt e fuggono, fermati e denunciati due trentenni
2 min di lettura

Un inseguimento di circa cinque chilometri lungo la fascia litoranea a Campolongo, si è concluso nella serata di oggi con il fermo di due giovani, il sequestro amministrativo del veicolo e sanzioni per oltre 5.000 euro.

L’operazione della Polizia Municipale a Campolongo

L’operazione è scattata durante i servizi di presidio del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in località Campolongo, predisposti dalla Polizia Municipale agli ordini del Comandante, l’avvocato Daniele De Sanctis. Nel corso del pattugliamento notturno, gli agenti hanno notato un’utilitaria con a bordo due giovani fermarsi nei pressi di alcuni cittadini extracomunitari intenti a cedere hashish.

La fuga rocambolesca e l’inseguimento

All’intimazione dell’alt da parte della pattuglia, il conducente ha accelerato dandosi a una precipitosa fuga. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per circa cinque chilometri fino alle vicinanze del Campolongo Hospital. Giunti sul posto, i due occupanti — entrambi di circa 30 anni e originari di Montecorvino Rovella — hanno abbandonato l’auto tentando di dileguarsi a piedi nella pineta adiacente per far perdere le proprie tracce.

Perquisizione, sanzioni e deferimento all’Autorità Giudiziaria

Gli agenti della Polizia Municipale li hanno tuttavia raggiunti, bloccati e sottoposti a perquisizione, estendendo l’ispezione anche all’utilitaria, controllata sul posto fino al vano bagagli. Ai due trentenni è stata contestata la violazione dell’articolo 192 del Codice della Strada per non essersi fermati all’alt, oltre a una serie di infrazioni per guida pericolosa e fuga, per un ammontare complessivo superiore a 5.000 euro di verbali.

Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. L’utilitaria è stata sottoposta a fermo amministrativo e i due giovani hanno dovuto farsi riaccompagnare a casa da terzi.

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