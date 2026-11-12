Pisciotta, stipendi bloccati per gli operatori ecologici: scatta lo stato di agitazione

Nuove tensioni sul fronte dei servizi ambientali nel Cilento. La segreteria provinciale di Salerno del sindacato CISAL Ambiente, Appalti, Servizi e Territorio ha formalizzato una richiesta formale di intervento sostitutivo al Comune di Pisciotta per il mancato pagamento dei compensi spettanti agli operatori ecologici impiegati sul cantiere cittadino. La contestazione riguarda le spettanze di settembre 2026, la cui erogazione da parte dell’azienda appaltatrice GF Scavi – Servizi per l’Ecologia S.r.l. risulta ancora inadempiente.

La sigla sindacale ha preannunciato l’avvio delle procedure dello stato di agitazione e ha inoltrato una segnalazione ufficiale alla Prefettura di Salerno e alla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Ritardi nei pagamenti e la formale richiesta del sindacato

Stando a quanto documentato nei due atti formali trasmessi il 26 ottobre (prot. n. 27) e il 04 novembre 2026 (prot. n. 28) firmati dal Segretario Provinciale Angelo Morinelli, i lavoratori incaricati della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Pisciotta non hanno ancora ricevuto lo stipendio relativo al mese di lavoro di settembre 2026.

La CISAL sottolinea come le scadenze del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL Igiene Ambientale FISE – Assoambiente) impongano il versamento della retribuzione entro il giorno 15 del mese successivo. Nella nota si evidenzia l’insostenibilità economica per le famiglie degli operatori coinvolti:

«I lavoratori hanno famiglia e impegni economici (spese fisse familiari, bollette, mutui, ecc.) e lo stipendio che percepiscono non è altissimo, ne consegue che la mancanza dello stesso manda in totale crisi e in default i lavoratori e le loro famiglie.»

Il sindacato lamenta inoltre come la problematica si stia presentando con regolarità, citando quanto già riscontrato con la mensilità di agosto 2026 (riferita alle prestazioni di luglio), liquidata in forma frazionata («a singhiozzo, prima 2 lavoratori, dopo qualche giorno tre e così via»).

Attivazione dell’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante

Per far fronte all’inadempienza dell’impresa esecutrice, la CISAL ha sollecitato formalmente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e l’Amministrazione comunale di Pisciotta ad avvalersi dell’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante.

Tale meccanismo tutela i lavoratori in virtù della responsabilità solidale prevista dalla normativa vigente e dal Codice dei Contratti Pubblici. L’organizzazione sindacale chiede che l’Ente eroghi direttamente ai dipendenti le somme a titolo di acconto sulle retribuzioni dovute, calcolate sulla base dell’importo percepito nel mese di agosto o secondo i prospetti che l’impresa fornirà.

Parallelamente, si richiede al Comune di avviare verifiche puntuali sul rispetto del capitolato d’appalto e della scheda tecnica da parte della GF Scavi S.r.l.

Stato di agitazione e coinvolgimento della Prefettura

A fronte dell’assenza di riscontri immediati entro i termini prefissati, la CISAL ha notificato l’avvio formale dello stato di agitazione di tutto il personale del cantiere di Pisciotta.

È stato quindi richiesto a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Salerno di intervenire per promuovere la procedura di raffreddamento delle conflittualità, in accordo con la legge 146/1990 che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Qualora l’empasse non dovesse risolversi nelle prossime ore, la sigla sindacale si riserva di adire le vie legali a tutela dei lavoratori e del regolare svolgimento dei servizi igienico-sanitari sul territorio comunale.