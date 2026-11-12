Turismo delle radici: perché il Cilento è una meta per i discendenti degli emigrati

Il turismo delle radici è un’offerta turistica strutturata che unisce servizi del terzo settore (alloggi, enogastronomia, visite guidate) alla conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine. Si rivolge agli italiani all’estero e agli italo-discendenti, un bacino stimato in circa 80 milioni di persone.

I numeri

Secondo la pagina del Ministero degli Esteri (MAECI):

Nel 1997 l’ENIT contava 5,8 milioni di “turisti delle radici”; nel 2024 erano 6,6 milioni (+13,8%), con una stima di 7,4 milioni nel 2026.

Nel 2024 il flusso economico generato è stato di circa 5 miliardi di euro (+34,4% sull’anno precedente).

La piattaforma Italea ha registrato oltre 1,9 milioni di visite dal lancio nel marzo 2025.

ha registrato oltre 1,9 milioni di visite dal lancio nel marzo 2025. La Italeacard conta oltre 760 partner e più di 13.000 viaggiatori iscritti.

Le iniziative

Il MAECI cita un avviso pubblico rivolto ai Comuni (circa 800 selezionati, circa 750 eventi), una rete dei musei dell’emigrazione, il progetto “Italiani all’estero, i diari raccontano”, con 200 storie scelte nel fondo della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, e una “Guida alle Radici Italiane” in cinque volumi. Gli obiettivi comprendono la valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree rurali con un approccio ecosostenibile.

Il legame con il Cilento

I piccoli borghi dell’entroterra salernitano sono tra i luoghi da cui molte famiglie sono partite. Chi cerca le proprie origini può trovare qui archivi comunali, chiese, feste patronali e una tradizione enogastronomica da scoprire, dalle alici di menaica alla mozzarella di bufala. Per i Comuni e gli operatori, il turismo delle radici è un’occasione per accogliere i visitatori con itinerari, guide e ospitalità diffusa.

Consigli per chi cerca le origini