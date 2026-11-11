Scuole chiuse a Sicignano anche il 12 novembre: l’ordinanza per l’allarme bomba

L’ondata di messaggi di posta elettronica recanti minacce di un ordigno, arrivata nelle ultime ore alle segreterie scolastiche di tutto il territorio nazionale, ha generato apprensione anche in provincia di Salerno. Nel comprensorio degli Alburni, tuttavia, si registra una decisione specifica che differenzia il comune di Sicignano dagli altri centri della zona: le attività didattiche e la frequenza delle strutture resteranno sospese anche per l’intera giornata di domani, giovedì 12 novembre.

A disporre l’ordinanza di chiusura precauzionale è stato il sindaco Giacomo Orco, a seguito della segnalazione ufficiale trasmessa dagli uffici amministrativi dell’istituto scolastico locale subito dopo la ricezione dell’email di allarme.

Verifiche di sicurezza estese: l’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile

La scelta di estendere lo stop alle lezioni anche alla giornata di domani nasce dall’esigenza di effettuare controlli minuziosi su tutti gli edifici scolastici del territorio comunale, garantendo tempi tecnici adeguati ai protocolli di prevenzione.

Le attività di ispezione e bonifica vedono il coinvolgimento diretto di:

Vigili del Fuoco , per la ricognizione capillare dei locali interni, delle pertinenze esterne e la verifica dell’assenza di pericoli per l’incolumità pubblica

, per la ricognizione capillare dei locali interni, delle pertinenze esterne e la verifica dell’assenza di pericoli per l’incolumità pubblica Protezione Civile , a supporto del coordinamento logistico e del monitoraggio delle strutture

, a supporto del coordinamento logistico e del monitoraggio delle strutture Forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti di rito e nelle indagini per risalire all’origine dell’inoltro telematico

La continuità dei controlli fino a domani consentirà il rilascio delle attestazioni di agibilità prima del rientro in aula di studenti e personale.

Le comunicazioni del sindaco Giacomo Orco e la situazione nel Salernitano

Attraverso un avviso ufficiale indirizzato alla cittadinanza, il sindaco Orco ha ribadito la centralità della tutela della comunità scolastica nell’adozione del provvedimento eccezionale.

La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è la nostra priorità.

Il primo cittadino ha invitato i residenti a mantenere la calma e a non cedere ad allarmismi ingiustificati, raccomandando di fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali dell’Amministrazione Comunale e dell’istituto scolastico per gli aggiornamenti in tempo reale. Non è escluso che nelle prossime ore altri sindaci della provincia di Salerno possano valutare decisioni analoghe in base all’evoluzione delle verifiche nei singoli plessi.