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Salerno, abbattuto l’ultimo diaframma delle Gallerie di Porta Ovest: svolta per porto e viabilità

Porta Ovest a Salerno: completato lo scavo delle gallerie tra porto e autostrada. Meno traffico, tempi ridotti e banchine elettriche per navi verdi

Di:
Federica Inverso
Salerno, abbattuto l'ultimo diaframma delle Gallerie di Porta Ovest: svolta per porto e viabilità
2 min di lettura

Un’infrastruttura destinata a rappresentare una vera svolta per Salerno, per il suo porto e per l’intero sistema logistico regionale. Un traguardo strategico è stato raggiunto con l’abbattimento dell’ultimo diaframma delle Gallerie di Porta Ovest, completando così lo scavo del sistema viario che unirà direttamente lo scalo commerciale alla rete autostradale.

Completato lo scavo del tunnel: sbocco a Villa Poseidon

L’ultimo tratto realizzato, lungo circa 160 metri, sbuca in prossimità di Villa Poseidon. Si tratta di un passaggio decisivo per un’opera attesa da anni e realizzata dal Consorzio Stabile Arechi. Alla cerimonia di completamento hanno preso parte il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, i vertici del Consorzio e le maestranze impegnate nel cantiere.

Mobilità e viabilità: addio al traffico sul viadotto Gatto

L’infrastruttura punta a rivoluzionare la mobilità dell’area portuale, alleggerendo il carico dei veicoli pesanti sul viadotto Gatto e sulla viabilità cittadina. L’opera consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza, garantendo al contempo benefici diretti anche ai collegamenti verso la Costiera Amalfitana.

Sostenibilità ambientale e cold ironing per lo scalo di Salerno

L’intervento non riguarda soltanto la viabilità. All’interno delle gallerie troveranno infatti alloggio i cavidotti destinati all’alimentazione elettrica delle navi ormeggiate nel porto. L’attivazione del cosiddetto cold ironing permetterà di spegnere i motori delle imbarcazioni durante la sosta, abbattendo le emissioni atmosferiche e l’inquinamento acustico nell’area urbana.

I numeri dell’opera e le prossime fasi verso l’apertura

Il progetto ha comportato lo scavo complessivo di circa 5,5 chilometri di gallerie e la movimentazione di oltre 700mila metri cubi di terreno. Con la conclusione delle opere di scavo, si guarda ora alle fasi successive dei lavori in vista della definitiva apertura al traffico dell’infrastruttura.

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