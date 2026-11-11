Fabio Mancini a Salerno: incontro su giovani e futuro

Il panorama delle politiche giovanili nel territorio salernitano si arricchisce di un nuovo appuntamento formativo e sociale. Venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 10:00, la cornice del Teatro Augusteo di Salerno ospiterà il primo appuntamento di “YO – Generazione in crescita”, iniziativa promossa dall’Ambito Territoriale S5 Salerno-Pellezzano in stretta sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.
L’evento vedrà la presenza ufficiale dell’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, per inaugurare un percorso ideato per sostenere le nuove generazioni nelle fasi delicate dello sviluppo personale e relazionale.
Fabio Mancini e la testimonianza per le nuove generazioni
Ospite principale della mattinata sarà Fabio Mancini, supermodello internazionale, storico volto della maison Giorgio Armani, oltre che autore e filantropo attivo in progetti sociali su scala nazionale.
La presenza di Mancini si concretizzerà in un dialogo aperto con i ragazzi e le ragazze delle scuole del territorio. L’intervento verterà sulla condivisione di esperienze personali e professionali, utili a stimolare una riflessione guidata sui seguenti aspetti fondamentali:
- Passione e talento: come riconoscere le proprie inclinazioni e trasformarle in strumenti di crescita lavorativa ed emotiva.
- Costruzione dell’identità: superare gli stereotipi estetici e sociali imposti dai modelli contemporanei.
- Autostima e consapevolezza: sviluppare la fiducia nelle proprie risorse personali per affrontare le sfide del futuro.
Benessere personale, inclusione e uso consapevole dei social network
Un focus centralizzato del dibattito riguarderà l’impatto dei media digitali e delle piattaforme social nella quotidianità degli adolescenti. L’incontro intende fornire chiavi di lettura critiche per un utilizzo responsabile della rete, affrontando argomenti cruciali per la salute mentale e sociale:
- Gestione della presenza digitale: evitare la dipendenza dall’approvazione virtuale e riconoscere i pericoli del confronto sociale online.
- Promozione dell’inclusione: abbattere le barriere relazionali ed educare all’empatia all’interno dei gruppi dei pari.
- Tutela del benessere psicofisico: individuare spazi d’ascolto protetti per contrastare il disagio giovanile.
L’appuntamento al Teatro Augusteo si propone come un momento d’ascolto attivo e partecipazione diretta, consentendo agli studenti presenti di interfacciarsi con il relatore attraverso domande ed elementi di dibattito.
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