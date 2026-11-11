Tg InfoCilento 11 novembre 2026, edizione delle 13.55

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Roberta Foccillo. Il tg di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 13.55 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.
Argomenti
Altre notizie di Video
- Aggressione fuori scuola a Eboli: dodicenne finito in ospedale con braccio fratturato11 Novembre 2026
- 🔴 LIVE · Allarme bomba a scuola: controlli a Vallo, Agropoli e Roccapiemonte11 Novembre 2026
- Furti nei supermercati del Vallo di Diano: blitz dei carabinieri, sei denunciati a Sala Consilina11 Novembre 2026
- Inchiesta camorra e appalti a Napoli: sono 13 gli arresti, nei guai i vertici Soresa11 Novembre 2026
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app