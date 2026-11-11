Rischio maremoti: questa mattina l’esercitazione con il coinvolgimento di 64 Comuni, test anche a Palinuro

La giornata di oggi ha riportato al centro dell’attenzione pubblica la gestione delle emergenze nei luoghi di studio e di lavoro. Diversi istituti scolastici di tutta Italia, sono stati evacuati a causa di messaggi di minaccia. Mentre le forze dell’ordine svolgono gli accertamenti per individuare i responsabili – tra le ipotesi principali figura quella di un’azione coordinata di procurato allarme – l’episodio ha messo in luce la rilevanza di protocolli d’evacuazione chiari e sperimentati per garantire l’incolumità di studenti, docenti e personale scolastico.

Esercitazione maremoto in Campania: coinvolti 64 Comuni, test anche a Palinuro

Parallelamente agli eventi che hanno interessato le scuole, la sede della Protezione Civile della Regione Campania ha coordinato un’importante esercitazione sul rischio maremoto. L’attività ha visto il coinvolgimento diretto di 64 Comuni campani esposti al fenomeno costiero.

L’esercitazione ha testato la tenuta e la velocità della catena di trasmissione del SiAM (Sistema di Allertamento Nazionale per i Maremoti generati da sismo), verificando la ricezione e la gestione dei messaggi d’allerta da parte delle amministrazioni locali.

Lo scenario simulato nel Mediterraneo

L’esercitazione si è sviluppata sulla base di un modello operativo ben preciso:

Evento originario: Terremoto nel Mar Mediterraneo con potenziale generazione di un’onda d’urto costiera.

Terremoto nel Mar Mediterraneo con potenziale generazione di un’onda d’urto costiera. Livello di allerta: Arancione.

Arancione. Stima orari d’impatto (simulati): Ore 11.48 lungo la costa di Palinuro e ore 12.00 nella baia di Napoli.

L’obiettivo primario del test ha riguardato il perfetto raccordo tra la diramazione dell’allarme regionale e l’attivazione immediata delle strutture locali di protezione civile (COC), unitamente ai canali di informazione alla popolazione.

L’intervento dell’assessora Fiorella Zabatta: “Piani aggiornati o inefficaci”

A margine delle attività operative, l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, ha espresso una riflessione sulla cultura della prevenzione e sullo stato di prontezza dei territori.

“Quanto accaduto oggi nelle scuole ci ricorda quanto sia importante sapere come comportarsi quando scatta un allarme. La preparazione consente di gestire anche situazioni improvvise, riducendo la confusione e favorendo una risposta ordinata. Dobbiamo investire nella prevenzione, nella formazione e nelle esercitazioni, perché conoscere i comportamenti corretti può salvare vite umane.”

L’assessora ha poi richiamato i Comuni ai propri doveri istituzionali riguardo alla manutenzione degli strumenti di pianificazione locale:

Aggiornamento costante: Un Piano di Protezione Civile non aggiornato rispetto alle mutazioni del territorio rischia di rivelarsi del tutto inefficace durante una crisi vera.

Un Piano di Protezione Civile non aggiornato rispetto alle mutazioni del territorio rischia di rivelarsi del tutto inefficace durante una crisi vera. Ch chiarezza dei canali di comunicazione: Ogni piano deve specificare le modalità d’allertamento dei cittadini e le indicazioni comportamentali immediate.

Ogni piano deve specificare le modalità d’allertamento dei cittadini e le indicazioni comportamentali immediate. Tutela delle fasce deboli: Particolare attenzione deve essere riservata alle procedure di soccorso ed evacuazione delle persone vulnerabili.

La prevenzione come strumento strategico per il territorio

Le esercitazioni periodiche rappresentano l’unico strumento in grado di evidenziare falle organizzative prima che si verifichi un evento catastrofico. Sapere in anticipo chi deve agire, secondo quali tempistiche e con quali risorse operative costituisce l’asse portante della sicurezza per le comunità locali del Cilento e dell’intera Campania.