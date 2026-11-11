Mediazione familiare a Salerno: aperto lo sportello gratuito

La gestione dei conflitti coniugali e la riorganizzazione delle dinamiche genitoriali compiono un passo in avanti nel territorio salernitano. Presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno è stato ufficialmente presentato lo Sportello informativo gratuito di mediazione familiare, una risorsa pensata per sostenere i genitori in fase di separazione e proteggere la continuità affettiva dei figli.

La presentazione ufficiale alle istituzioni giudiziarie

L’evento di inaugurazione si è svolto alla presenza dei vertici giudiziari e forensi del territorio. L’incontro è stato presieduto dal Presidente del Tribunale di Salerno, dott. Giuseppe Ciampa, e ha visto i saluti istituzionali del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dott. Raffaele Cantone, unitamente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, avv. Alberto Toriello.

All’iniziativa sono intervenute le magistrate della Sezione Famiglia del Tribunale di Salerno, la dott.ssa Valentina Chiosi e la dott.ssa Ilaria Bianchi, a testimonianza dell’integrazione tra l’ambito giudiziario e i percorsi stragiudiziali di tutela della famiglia.

L’introduzione ai lavori è stata affidata al dott. Mario Brengola, componente designato dalla FIAMEF, che ha presentato l’operato delle mediatrici familiari impegnate nel progetto.

Il ruolo dello sportello e il team di professioniste

Il nuovo servizio è affidato a un’équipe di mediatrici familiari iscritte nell’elenco ufficiale del Tribunale di Salerno, professioniste qualificate nel campo della gestione della conflittualità e del diritto di famiglia.

Le relazioni e le attività operative sono curate dalle avvocate Annarita Vertucci, Maria Monaco e Maria Mercedes Maniglia, che gestiscono lo sportello insieme alle colleghe avv. Maria Pia Perisano, dott.ssa Ilde Rinaldi, dott.ssa Fiorella Barbato e dott.ssa Anna Linda Palladino.

L’obiettivo primario della struttura è offrire uno spazio neutro, riservato e protetto, capace di orientare i genitori verso scelte condivise e tutelare l’interesse prevalente dei minori.

Cos’è la mediazione familiare e come aiuta i genitori

La mediazione familiare si configura come un percorso volontario e strettamente riservato. Attraverso il supporto di una figura terza e neutrale, i genitori vengono accompagnati nella riorganizzazione delle relazioni familiari e nella risoluzione delle controversie legate alla separazione.

Le finalità principali del servizio

Punto elenco Fornire chiarezza e informazioni dettagliate sui percorsi di mediazione accessibili.

Punto elenco Accogliere le famiglie e orientarle verso soluzioni collaborative.

Punto elenco Promuovere la cultura della bigenitorialità e il rispetto del doppio legame genitoriale.

Punto elenco Ridurre l’impatto dei contenziosi giudiziari sul benessere psicofisico dei figli minori.

Il servizio intende porsi come punto di riferimento operativo per la prevenzione del disagio infantile legato alle rotture coniugali, favorendo accordi durevoli e pacifici.

Come accedere allo sportello: orari, sede e contatti

Lo Sportello Informativo di Mediazione Familiare è accessibile liberamente, senza necessità di prenotazione o appuntamento preventivo.

Informazioni pratiche per l’utenza

Punto elenco Sede: Cittadella Giudiziaria di Salerno, Edificio “Tajani”, Piano Terra, Aula B009.

Punto elenco Giorni di apertura: Martedì e Giovedì.

Punto elenco Orari di ricevimento: Dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Punto elenco Contatto email: mediazionefamiliaresalerno@gmail.com