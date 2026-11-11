Gioi accoglie la reliquia di San Bartolo Longo: fede e carità nel Cilento

La comunità parrocchiale di Gioi si prepara ad accogliere il reliquiario contenente la reliquia ex ossibus di San Bartolo Longo, fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, alle ore 18:00.

L’iniziativa è stata promossa dal parroco di Gioi, Don Marco Torraca, con l’obiettivo di rafforzare il profondo legame che unisce la comunità locale al Santuario di Pompei e, in particolar modo, alla Vergine Santissima del Rosario, storica protettrice del borgo nel cuore del Cilento.

Esposizione permanente nella Chiesa di Sant’Eustachio

Il reliquiario sarà collocato in modo permanente all’interno della Cappella del Rosario, situata nella Chiesa di Sant’Eustachio a Gioi. A consegnare la reliquia sarà Don Domenico Arcaro, sacerdote proveniente da Pompei, che nell’occasione presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica.

L’evento rappresenta un momento importante di aggregazione spirituale per tutto il territorio, unendo la devozione mariana cilentana alla storia di uno dei santuari più celebri al mondo.

San Bartolo Longo: apostolo del Rosario e della carità

Come ricordato dal Dicastero delle Cause dei Santi, San Bartolo Longo è stato tra i più grandi promotori laici del Rosario tra il XIX e il XX secolo, erigendo un punto di riferimento per la pietà mariana globale.

Accanto al “Santuario della fede” — la Basilica della Madonna del Rosario, meta ogni anno di milioni di pellegrini — il Santo diede vita al “Santuario della carità”. Si tratta dell’insieme di opere sociali che ancora oggi circondano il tempio mariano, offrendo accoglienza e supporto a centinaia di persone in difficoltà, con un’attenzione particolare a neonati, bambini, orfani e figli di carcerati.

Dal cammino di canonizzazione alla devozione locale

Il percorso spirituale e sociale di Bartolo Longo ha visto la sua massima consacrazione con la canonizzazione. Il 25 febbraio 2025, Papa Francesco ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi per la canonizzazione dell’allora Beato. Il 19 ottobre successivo Papa Leone XIV, eletto al Soglio di Pietro l’8 maggio 2025, lo ha proclamato Santo in Piazza San Pietro.

L’arrivo della sua reliquia a Gioi consacra in modo tangibile un ponte di fede, storia e solidarietà tra la comunità cilentana e la realtà pompeiana.