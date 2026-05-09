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Papa Leone XIV abbraccia la Campania: “Combattete la violenza con la cura”. Presente la Diocesi di Vallo della Lucania

Migliaia di fedeli per Papa Leone XIV tra Pompei e Napoli. Il forte monito contro la violenza e l'emozione della Diocesi di Vallo della Lucania con il Vescovo Calvosa

Chiara Esposito

Ieri la Campania ha vissuto una giornata di festa per la visita pastorale di Papa Leone XIV, tra Pompei e Napoli. Migliaia di fedeli, arrivati da tutto il Sud Italia, hanno accolto il Santo Padre, al centro di una giornata intensa tra celebrazioni religiose, momenti di preghiera e incontri con la comunità.

Il messaggio del Papa: “Farsi vicini ai più fragili”

Dal Santuario di Pompei al Duomo di Napoli, fino alla folla raccolta in Piazza del Plebiscito, il Papa ha lanciato un messaggio chiaro e deciso contro ogni forma di violenza, invitando tutti a “combattere con la cura” e a farsi vicini ai più fragili.

La partecipazione della Diocesi di Vallo della Lucania

Era presente anche la diocesi di Vallo della Lucania, guidata dal vescovo Monsignor Vincenzo Calvosa, che ha preso parte alla visita insieme a sacerdoti e fedeli del Cilento.

Sua Eccellenza ha poi sottolineato l’emozione vissuta nel corso della giornata:

“Abbiamo condiviso anche momenti conviviali con Lui, in un clima di grande semplicità. Speriamo che la preghiera vissuta insieme possa sostenere chi ha responsabilità di governo nel cammino verso una pace definitiva”.

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