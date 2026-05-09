Papa Leone XIV abbraccia la Campania: “Combattete la violenza con la cura”. Presente la Diocesi di Vallo della Lucania

Ieri la Campania ha vissuto una giornata di festa per la visita pastorale di Papa Leone XIV, tra Pompei e Napoli. Migliaia di fedeli, arrivati da tutto il Sud Italia, hanno accolto il Santo Padre, al centro di una giornata intensa tra celebrazioni religiose, momenti di preghiera e incontri con la comunità.

Il messaggio del Papa: “Farsi vicini ai più fragili”

Dal Santuario di Pompei al Duomo di Napoli, fino alla folla raccolta in Piazza del Plebiscito, il Papa ha lanciato un messaggio chiaro e deciso contro ogni forma di violenza, invitando tutti a “combattere con la cura” e a farsi vicini ai più fragili.

La partecipazione della Diocesi di Vallo della Lucania

Era presente anche la diocesi di Vallo della Lucania, guidata dal vescovo Monsignor Vincenzo Calvosa, che ha preso parte alla visita insieme a sacerdoti e fedeli del Cilento.

Sua Eccellenza ha poi sottolineato l’emozione vissuta nel corso della giornata: