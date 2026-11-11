Attualità

Capodanno Salerno: Rocco Hunt in piazza della Libertà

Rocco Hunt pronto a far ballare Salerno per il Capodanno in piazza della Libertà: tutti i dettagli e cosa sapere sul grande evento.

Di:
Roberta Foccillo
Capodanno Salerno: Rocco Hunt in piazza della Libertà
2 min di lettura

Salerno si prepara a salutare l’anno con uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo. Sarà con ogni probabilità Rocco Hunt il protagonista del grande concerto di Capodanno in piazza della Libertà, l’ampia agorà affacciata sul mare che farà da cornice ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro.

L’indiscrezione conferma la volontà dell’amministrazione comunale di puntare su un nome di forte richiamo popolare e identitario, capace di unire diverse generazioni e richiamare visitatori da tutta la regione e dal Cilento.

Un ritorno simbolico a dodici anni dalla prima volta

Per il rapper e cantautore salernitano si tratterebbe di un vero e proprio ritorno alle origini. Già nel 2014, all’indomani della vittoria nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Nu juorno buono, Rocco Hunt fu scelto per animare la piazza salernitana affiancando Emma Marrone.

A distanza di dodici anni da quella serata, l’artista torna da star affermata del panorama musicale italiano e internazionale, forte di un repertorio ricco di hit estive, dischi di platino e collaborazioni di prestigio.

Il programma della serata e i possibili ospiti

La macchina organizzativa è al lavoro per definire gli ultimi dettagli logistici e artistici della manifestazione. Restano da ufficializzare gli eventuali altri ospiti, i co-conduttori e il cast che affiancherà Rocco Hunt sul palco prima e dopo il tradizionale brindisi di mezzanotte.

L’evento in piazza della Libertà si inserisce nel più ampio cartellone delle manifestazioni natalizie salernitane, rappresentando il momento clou che richiama ogni anno migliaia di residenti e turisti in città.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità