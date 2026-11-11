Capodanno Salerno: Rocco Hunt in piazza della Libertà

Salerno si prepara a salutare l’anno con uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo. Sarà con ogni probabilità Rocco Hunt il protagonista del grande concerto di Capodanno in piazza della Libertà, l’ampia agorà affacciata sul mare che farà da cornice ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro.

L’indiscrezione conferma la volontà dell’amministrazione comunale di puntare su un nome di forte richiamo popolare e identitario, capace di unire diverse generazioni e richiamare visitatori da tutta la regione e dal Cilento.

Un ritorno simbolico a dodici anni dalla prima volta

Per il rapper e cantautore salernitano si tratterebbe di un vero e proprio ritorno alle origini. Già nel 2014, all’indomani della vittoria nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Nu juorno buono, Rocco Hunt fu scelto per animare la piazza salernitana affiancando Emma Marrone.

A distanza di dodici anni da quella serata, l’artista torna da star affermata del panorama musicale italiano e internazionale, forte di un repertorio ricco di hit estive, dischi di platino e collaborazioni di prestigio.

Il programma della serata e i possibili ospiti

La macchina organizzativa è al lavoro per definire gli ultimi dettagli logistici e artistici della manifestazione. Restano da ufficializzare gli eventuali altri ospiti, i co-conduttori e il cast che affiancherà Rocco Hunt sul palco prima e dopo il tradizionale brindisi di mezzanotte.

L’evento in piazza della Libertà si inserisce nel più ampio cartellone delle manifestazioni natalizie salernitane, rappresentando il momento clou che richiama ogni anno migliaia di residenti e turisti in città.