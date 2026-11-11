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Massimiliano Gallo a Salerno: Lettera ad Eduardo a Teatro

Massimiliano Gallo porta "Lettera ad Eduardo" al Teatro delle Arti di Salerno. Scopri date, orari e biglietti dell'evento!

Di:
Ernesto Rocco
Massimiliano Gallo
2 min di lettura

Il Teatro Delle Arti di Salerno si prepara ad accogliere un’opera che supera la forma del classico recital per trasformarsi in una missiva immaginaria indirizzata al “Commendatore”, restituendo un ritratto intimo e profondo dell’autore italiano più rappresentato all’estero.

Un tributo umano e poetico a Eduardo De Filippo

L’opera nasce da un sentimento di sincera gratitudine ed effettivo affetto nei confronti di Eduardo De Filippo. Massimiliano Gallo abbatte la barriera della venerazione formale per stabilire un colloquio ideale con il maestro, affrontandolo con la confidenza riservata a un amico di vecchia data.

  • Fragilità e verità familiari: la narrazione scava tra le righe delle opere eduardiane per far emergere i legami, i non detti e le dinamiche domestiche universali.
  • Intrecci storici: il percorso drammaturgico richiama frammenti di vita vissuta, rievocando le connessioni e le storiche amicizie con icone del calibro di Totò e Raffaele Viviani.
  • Un’eredità viva: le parole del drammaturgo partenopeo dimostrano una straordinaria attualità, capace di alternare ironia, commozione e momenti di profonda riflessione.

La sinergia tra teatro e musica dal vivo

La parola recitata si fonde in modo indissolubile con l’architettura musicale curata per l’occasione. L’atmosfera della rappresentazione è arricchita dalla presenza in scena della Napolinord Big Band.

  • Direzione e arrangiamenti: il Maestro Mimmo Napolitano firma gli arrangiamenti originali che accompagnano il flusso narrativo.
  • Presenze sul palco: la performance vede la partecipazione della voce di Carmen Scognamiglio e la presenza scenica di Maria Tramontano.

Informazioni utili e botteghino

Gli appassionati e il pubblico del territorio salernitano potranno assistere alle tre repliche previste nel fine settimana.

  • Date e orari: venerdì 13 novembre (ore 20:45), sabato 14 novembre (ore 20:45) e domenica 15 novembre (ore 18:00).
  • Acquisto biglietti: i tagliandi sono disponibili direttamente presso il botteghino del Teatro delle Arti, aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
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