Castellabate: un’installazione temporanea in memoria delle vittime della strada

📅 Domenica 15 Novembre 2026

ore 11:30 📍 Piazza Santa Lucia, Santa Maria di Castellabate, Castellabate 🎟️ Ingresso gratuito 🏛️ Organizza: Comune di Castellabate, Provincia di Salerno, Per le strade della vita e Sicuri sulla strada, connessi alla vita + Aggiungi al calendarioCome arrivareTutti gli eventi →

In occasione del 15 novembre, Giornata Nazionale in memoria delle Vittime della Strada, il Comune di Castellabate organizza un momento di raccoglimento e sensibilizzazione dedicato al ricordo delle persone che hanno perso la vita lungo le arterie stradali e al sostegno delle loro famiglie.

L’evento rappresenta una tappa fondamentale del percorso intrapreso dall’Amministrazione Comunale con la firma del protocollo d’intesa “Sicuri sulla Strada. Connessi alla Vita”, sottoscritto il 7 ottobre 2025 insieme alla Provincia di Salerno, all’Associazione “Per le Strade della Vita APS” e a numerose altre realtà istituzionali e associative del territorio salernitano.

“Le scarpe bianche”: l’installazione in Piazza Lucia

A partire dalle ore 11:30 di domenica, Piazza Lucia, nella frazione di Santa Maria di Castellabate, ospiterà l’installazione commemorativa nell’ambito del progetto intitolato “Le scarpe bianche – nessuno sia dimenticato”.

L’iniziativa prevede la collocazione di calzature bianche nello spazio pubblico:

Simbolo di una vita spezzata: ogni scarpa rappresenta una vittima della strada.

Segno di assenza: un richiamo visivo al vuoto lasciato nelle famiglie e nella comunità.

Rete di memoria territoriale: la medesima installazione sarà allestita in contemporanea nelle piazze di tutti i Comuni del Salernitano che hanno aderito al protocollo d’intesa.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale

L’evento vuole essere sia un momento di cordoglio sia un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva alla guida.

«Dietro ogni incidente mortale ci sono persone, famiglie e comunità che portano il peso di una perdita impossibile da colmare. Ricordare le vittime significa innanzitutto stringerci simbolicamente ai loro cari, ma anche ribadire che la sicurezza stradale deve essere una priorità concreta. Come Amministrazione abbiamo il dovere di sostenere ogni iniziativa che promuova consapevolezza, rispetto delle regole e prevenzione.» — Marco Rizzo, Sindaco di Castellabate

L’appello ai cittadini: l’invito a portare un paio di scarpe bianche

L’Amministrazione invita l’intera cittadinanza a prendere parte attiva alla manifestazione.

«L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a questo momento di memoria e riflessione. Chiediamo a chi vorrà esserci di portare con sé un paio di scarpe bianche, che andranno ad aggiungersi all’installazione in Piazza Lucia. Sarà un gesto semplice, ma dal significato profondo. Vorremmo che la piazza diventasse uno spazio di partecipazione collettiva, perché la sicurezza stradale riguarda tutti noi e dalla memoria deve nascere un impegno quotidiano.» — Dalila Russo, Consigliere Comunale