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Agropoli, selezione per il servizio tributi: requisiti e invio candidature

Selezione pubblica per l'Ufficio Tributi di Agropoli: bando per impiegati amministrativi firmato Gamma Tributi - Municipia. Requisiti e scadenze

Di: Carmela Di Marco
Foto Municipio Agropoli
2 min di lettura

Il mercato del lavoro locale offre nuove possibilità d’impiego nel settore pubblico e contabile. La raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Gamma Tributi Srl e Municipia Spa, soggetto concessionario incaricato dell’accertamento e della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Agropoli, ha pubblicato un bando di selezione pubblica finalizzato all’assunzione di personale amministrativo. Le risorse individuate saranno inserite direttamente all’interno dell’Ufficio Tributi del Comune di Agropoli.

Mansioni previste e tipologia contrattuale

L’offerta di lavoro prevede un’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, strutturato su 18 ore settimanali. I candidati selezionati ricopriranno la mansione di impiegato presso la sede operativa municipale.

Tra le attività principali affidate alle nuove risorse rientrano:

  • Gestione, accertamento e riscossione delle entrate e dei tributi locali
  • Supporto all’utenza mediante attività di sportello e front-office
  • Bonifica, revisione e aggiornamento continuo delle banche dati comunali
  • Assistenza operativa nei processi di digitalizzazione dei flussi finanziari dell’ente pubblico

I requisiti necessari per accedere alla selezione

Per accedere alla procedura selettiva, gli aspiranti candidati devono soddisfare precisi criteri stabiliti dall’azienda alla data di presentazione della domanda:

  • Età compresa tra i 25 e i 50 anni compiuti
  • Residenza anagrafica nel Comune di Agropoli o nei comuni limitrofi
  • Titolo di studio: costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di maturità ad indirizzo economico/commerciale o la laurea in Scienze Economiche, Economia e Commercio (o titoli equipollenti)
  • Requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, pieno godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica alla mansione e assenza di condanne penali ostative alla pubblica amministrazione
  • Competenze tecniche e personali: nozioni fondamentali di diritto e materia tributaria, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, familiarità con la normativa sulla privacy e sul D.Lgs. 231/2000, unita a precisione e attitudine al lavoro per obiettivi

Termini di scadenza e modalità di candidatura

Gli interessati devono inviare la propria domanda di partecipazione unicamente tramite posta elettronica, trasmettendo il curriculum vitae all’indirizzo dedicato candidatureagropoli@gammatributi.it. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il 10 dicembre 2026.

Al termine della ricezione delle istanze, la società concessionaria avvierà la fase di valutazione preventiva dei profili. I candidati la cui candidatura risulterà maggiormente idonea rispetto ai requisiti fissati saranno convocati per sostenere un colloquio conoscitivo in presenza presso la sede del RTI ad Agropoli.

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