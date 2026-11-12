Raccolta dei funghi: le regole per non rischiare nei boschi

Con le piogge d’autunno i boschi del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano si riempiono di cercatori di funghi. Per evitare incidenti e intossicazioni servono alcune regole semplici.

I rischi

Intossicazioni: molte nascono dalla confusione tra specie tossiche e commestibili, o da funghi buoni conservati male. I sintomi sono nausea, vomito e forte dolore addominale, che possono comparire dopo alcune ore dal pasto.

molte nascono dalla confusione tra specie tossiche e commestibili, o da funghi buoni conservati male. I sintomi sono nausea, vomito e forte dolore addominale, che possono comparire dopo alcune ore dal pasto. Cadute e smarrimento: moltissimi incidenti dipendono dalle calzature inadatte. In alcune regioni del Nord, a settembre, il Soccorso alpino ha effettuato molti interventi per recuperare cercatori dispersi o feriti.

moltissimi incidenti dipendono dalle calzature inadatte. In alcune regioni del Nord, a settembre, il Soccorso alpino ha effettuato molti interventi per recuperare cercatori dispersi o feriti. Specie simili: ad esempio il “fungo dell’ulivo” (Omphalotus olearius) viene scambiato con il gallinaccio (Cantharellus cibarius), e in Toscana le intossicazioni sono aumentate.

Le regole di sicurezza

Indossa scarponi da trekking, non stivali di gomma.

Non andare da solo o comunica il tuo percorso.

Porta mappa o GPS e telefono carico, e valuta onestamente le tue condizioni fisiche: la ricerca può essere faticosa.

Raccogli solo i funghi di cui sei sicuro al 100%; se hai un dubbio, lascialo.

Non fidarti delle app che riconoscono i funghi da una foto: i funghi cambiano con luce, umidità e altre condizioni.

Usa cestini di vimini, non sacchetti di plastica, per evitare la fermentazione.

Rispetta le norme locali, che spesso prevedono limiti giornalieri e permessi.

Il controllo dell’esperto

Le ASL dispongono di ispettorati e sportelli micologici gratuiti dove far controllare i funghi prima di mangiarli, con consigli anche su conservazione e preparazione. In alternativa, ci si può rivolgere ad associazioni micologiche, manuali aggiornati e corsi.

I dati sui servizi micologici provengono da un caso toscano: verifica presso la tua ASL gli sportelli e le regole di raccolta valide in Campania e nel territorio del Parco.