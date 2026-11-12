Raccolta dei funghi: le regole per non rischiare nei boschi

Con le piogge d’autunno i boschi del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano si riempiono di cercatori di funghi. Per evitare incidenti e intossicazioni servono alcune regole semplici.
I rischi
- Intossicazioni: molte nascono dalla confusione tra specie tossiche e commestibili, o da funghi buoni conservati male. I sintomi sono nausea, vomito e forte dolore addominale, che possono comparire dopo alcune ore dal pasto.
- Cadute e smarrimento: moltissimi incidenti dipendono dalle calzature inadatte. In alcune regioni del Nord, a settembre, il Soccorso alpino ha effettuato molti interventi per recuperare cercatori dispersi o feriti.
- Specie simili: ad esempio il “fungo dell’ulivo” (Omphalotus olearius) viene scambiato con il gallinaccio (Cantharellus cibarius), e in Toscana le intossicazioni sono aumentate.
Le regole di sicurezza
- Indossa scarponi da trekking, non stivali di gomma.
- Non andare da solo o comunica il tuo percorso.
- Porta mappa o GPS e telefono carico, e valuta onestamente le tue condizioni fisiche: la ricerca può essere faticosa.
- Raccogli solo i funghi di cui sei sicuro al 100%; se hai un dubbio, lascialo.
- Non fidarti delle app che riconoscono i funghi da una foto: i funghi cambiano con luce, umidità e altre condizioni.
- Usa cestini di vimini, non sacchetti di plastica, per evitare la fermentazione.
- Rispetta le norme locali, che spesso prevedono limiti giornalieri e permessi.
Il controllo dell’esperto
Le ASL dispongono di ispettorati e sportelli micologici gratuiti dove far controllare i funghi prima di mangiarli, con consigli anche su conservazione e preparazione. In alternativa, ci si può rivolgere ad associazioni micologiche, manuali aggiornati e corsi.
I dati sui servizi micologici provengono da un caso toscano: verifica presso la tua ASL gli sportelli e le regole di raccolta valide in Campania e nel territorio del Parco.
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