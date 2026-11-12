Battipaglia, sequestro latticini senza tracciabilità: 39 confezioni 

Un autocarro carico di prodotti lattiero-caseari fermato lungo la Strada Statale 18 a Battipaglia viaggiava con il sistema di refrigerazione spento e senza alcuna documentazione attestante la provenienza della merce. L’operazione, condotta nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Stradale di Salerno e resa nota oggi, 12 novembre 2026, ha portato al sequestro sanitario di 39 confezioni di fiordilatte e provola a tutela della salute dei consumatori.

Il controllo sulla Statale 18 e le irregolarità riscontrate

L’intervento rientra nei servizi di vigilanza mirati alla sicurezza stradale e al controllo della filiera alimentare lungo le principali arterie della provincia di Salerno. Durante l’ispezione del mezzo pesante in transito nel territorio comunale di Battipaglia, gli operatori della Polizia di Stato hanno accertato una duplice criticità legata alla conservazione degli alimenti:

Punto elenco Catena del freddo interrotta: l’impianto frigorifero del veicolo risultava completamente spento, compromettendo le caratteristiche organolettiche e la sicurezza igienico-sanitaria dei derivati del latte trasportati.

Punto elenco Assenza di tracciabilità: a bordo dell’autocarro mancavano i documenti di trasporto indispensabili per risalire all’origine, al lotto di produzione e alla destinazione finale dei prodotti.

Sanzioni al conducente per violazioni al Codice della Strada

Oltre alle contestazioni relative al trasporto delle merci deperibili, gli agenti hanno rilevato un’infrazione alle norme di sicurezza alla guida. Il conducente del mezzo è stato infatti sanzionato per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, violazione che comporta anche la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

L’intervento dell’ASL di Salerno e il sequestro sanitario

Accertato il potenziale rischio per la salute pubblica derivante dalla cattiva conservazione degli alimenti, i poliziotti hanno attivato le procedure previste dalla normativa sanitaria di settore. Sul posto è intervenuto il personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno.

A seguito delle verifiche congiunte, i tecnici dell’azienda sanitaria hanno disposto l’immediato sequestro sanitario dell’intero carico, composto da 39 confezioni tra fiordilatte e provola, impedendone così l’immissione sul mercato e la vendita al dettaglio.

Sicurezza alimentare e controlli lungo la rete viaria

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitoraggio del trasporto su gomma di generi alimentari lungo la direttrice che collega la Piana del Sele al Cilento. La Polizia Stradale ha ribadito che i controlli proseguiranno in modo costante lungo l’intera rete viaria provinciale per contrastare l’abusivismo commerciale, garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e salvaguardare i consumatori.