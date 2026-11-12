Festa dell’Albero ad Agropoli: l’appello di Legambiente

Una svolta strutturale nelle politiche ambientali cittadine, che superi la logica delle piantumazioni simboliche per puntare su manutenzione, pianificazione urbanistica e adattamento climatico. È questo il cuore dell’appello inviato al sindaco e all’Amministrazione comunale dal circolo Legambiente Agropoli, a firma del presidente Mario Salsano, in vista della Festa dell’Albero in programma il prossimo 22 novembre presso il Parco Bonifacio.

L’iniziativa, celebrata dall’associazione ambientalista dal 1995 insieme a scuole e cittadini, diventa quest’anno l’occasione per accendere i riflettori sull’impatto della crisi climatica nel contesto urbano agropolese. Ondate di calore, siccità prolungate e fenomeni meteorologici estremi aggravano infatti gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli e della progressiva artificializzazione degli spazi cittadini.

Le richieste al Comune: risorse, regole e attuazione della Legge 10/2013

Per trasformare il verde urbano in un’infrastruttura strategica per la sicurezza climatica e la rigenerazione della città, Legambiente chiede un impegno concreto già a partire dal bilancio preventivo, destinando risorse adeguate al settore.

Nel dettaglio, il documento programmatico presentato all’ente municipale si articola su diversi punti operativi:

Rispetto della normativa nazionale: piena attuazione della Legge 10/2013 , con l’avvio del censimento e dell’aggiornamento del patrimonio arboreo esistente e la relativa pubblicazione del bilancio arboreo comunale.

piena attuazione della , con l’avvio del censimento e dell’aggiornamento del patrimonio arboreo esistente e la relativa pubblicazione del bilancio arboreo comunale. Un albero per ogni nuovo nato: applicazione effettiva dell’obbligo di messa a dimora di una pianta per ogni neonato residente o minore adottato, comunicando alle famiglie specie e luogo di piantagione e garantendo le cure necessarie alla crescita.

applicazione effettiva dell’obbligo di messa a dimora di una pianta per ogni neonato residente o minore adottato, comunicando alle famiglie specie e luogo di piantagione e garantendo le cure necessarie alla crescita. Pianificazione integrata: coordinamento tra il Piano del Verde , il Regolamento del Verde Urbano e gli strumenti di pianificazione urbanistica e di adattamento ai cambiamenti climatici.

coordinamento tra il , il e gli strumenti di pianificazione urbanistica e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tutela della biodiversità locale: incremento della superficie verde privilegiando esclusivamente alberi e arbusti autoctoni, coerenti con l’ecosistema del territorio cilentano.

Rigenerazione urbana e lotta alle isole di calore

L’appello pone l’accento sulla necessità di ripensare lo sviluppo urbanistico della cittadina cilentana. Secondo l’associazione, alberi e suolo permeabile devono diventare elementi cardine negli interventi di riqualificazione delle aree degradate o dismesse, puntando sulla de-impermeabilizzazione e sulla realizzazione di infrastrutture verdi e blu.

Obiettivi misurabili e manutenzione garantita

Un passaggio centrale della proposta riguarda la definizione di obiettivi quantitativi e qualitativi per aumentare la copertura arborea, dando priorità ai quartieri più vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale. Legambiente sottolinea come l’investimento nella cura del patrimonio esistente e delle nuove piantumazioni sia indispensabile per evitare che gli interventi si traducano in alberi destinati a morire per incuria.

L’appuntamento al Parco Bonifacio e l’obiettivo “un parco per quartiere”

La giornata del 22 novembre al Parco Bonifacio viene indicata dal presidente Mario Salsano come il punto di partenza per un percorso permanente. L’obiettivo finale tracciato dal circolo ambientalista è ambizioso e mira a riequilibrare la vivibilità dell’intero territorio comunale: rendere il verde il pilastro dell’idea stessa di città, arrivando a istituire un parco in ogni quartiere di Agropoli.