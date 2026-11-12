Incidente Altavilla Silentina: coinvolti mamma e bambino, positivo all’alcoltest il conducente

Un grave incidente stradale si è verificato nel territorio comunale di Altavilla Silentina, coinvolgendo due autovetture e destando forte preoccupazione. A bordo di uno dei veicoli viaggiavano una donna residente a Serre e il figlioletto di appena quattro anni, mentre alla guida dell’altra automobile si trovava un giovane originario di Eboli.

Lo scontro ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale dei soggetti coinvolti per gli accertamenti clinici e tossicologici di rito. Proprio dagli esami eseguiti in struttura sanitaria è emerso un elemento di rilievo: il conducente ebolitano è risultato positivo all’alcoltest.

La dinamica dello scontro e la positività all’alcoltest

L’impatto tra le due vetture avvenuto ad Altavilla Silentina ha subito attirato l’attenzione per la presenza di un bambino in tenera età tra gli occupanti. Oltre ai rilievi tecnici effettuati sul luogo del sinistro per ricostruire l’esatta traiettoria dei mezzi, l’attenzione degli accertamenti si è spostata sulle condizioni psicofisiche dei conducenti al momento dell’impatto.

Sottoposto ai controlli in ospedale per la verifica del tasso alcolemico, il giovane residente a Eboli sarebbe risultato positivo. Al momento non è stato reso noto il valore numerico esatto rilevato dalle analisi, un parametro che risulterà decisivo per inquadrare la posizione dell’automobilista sotto il profilo legale.

Cosa rischia il conducente secondo la normativa vigente

In attesa che venga ufficializzata la soglia alcolemica riscontrata, le conseguenze per chi guida in stato di ebbrezza (disciplinate dall’articolo 186 del Codice della Strada) variano in base alla gravità del valore accertato:

Sanzioni amministrative: pagamento di una sanzione economica e sospensione della patente di guida per i valori superiori ai limiti consentiti ma sotto la soglia penale.

pagamento di una sanzione economica e sospensione della patente di guida per i valori superiori ai limiti consentiti ma sotto la soglia penale. Rilevanza penale: qualora il tasso superi i limiti previsti dalla legge, scatta la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili aggravanti legate al coinvolgimento in un sinistro stradale.

Va precisato che la positività all’alcoltest rappresenta un elemento probatorio importante nell’ambito delle verifiche, ma non basta da sola a stabilire le responsabilità nella causazione dell’incidente. Sarà la ricostruzione completa della dinamica a chiarire le singole condotte di guida.

Le condizioni della madre e del bambino di quattro anni

Ore di forte apprensione hanno accompagnato il trasporto in ospedale della donna di Serre e del suo bambino di quattro anni. I familiari hanno atteso con ansia l’esito degli esami diagnostici resi indispensabili dalla violenza dell’urto.

Il quadro clinico emerso dalle valutazioni mediche ha fortunatamente rassicurato tutti:

Nessuna lesione interna: gli accertamenti strumentali hanno escluso danni gravi agli organi interni sia per la madre che per il piccolo.

gli accertamenti strumentali hanno escluso danni gravi agli organi interni sia per la madre che per il piccolo. Dimissioni e rientro a casa: entrambi hanno riportato contusioni e dolori diffusi, oltre a un comprensibile stato di spavento per l’accaduto, ma le loro condizioni hanno consentito le dimissioni e il ritorno nella propria abitazione a Serre.