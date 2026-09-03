Tensione a Eboli, lite tra ragazzine in viale Amendola: sul posto Carabinieri

Momenti di tensione lungo viale Amendola, a Eboli, nei pressi dello piazzale di San Bartolomeo. Alcune ragazzine sono state coinvolte in un acceso litigio, poi sfociato in una colluttazione.

L’ipotesi del contatto con un’automobile

Poco prima dell’episodio, sempre nella stessa zona, un’automobile avrebbe toccato lievemente una ragazzina, senza riportare conseguenze gravi. Si tratta di un evento su cui sono in corso verifiche per chiarire se vi sia un nesso di causalità con la successiva lite tra le giovani.

Dallo scontro verbale alle mani

A breve distanza temporale dal primo fatto, tra le ragazze è scoppiata la lite, iniziata con un diverbio verbale e degenerata rapidamente in un’aggressione fisica.

L’intervento dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

Sul posto sono giunti i sanitari di un’ambulanza e quattro carabinieri. I militari dell’Arma stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e determinare se il contatto con l’autovettura e la successiva colluttazione siano collegati o si tratti di due episodi distinti.