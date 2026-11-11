Finale Italiano Kitesurf Big Air 2026 a Marina di Eboli

La costa salernitana torna a confermarsi punto di riferimento per gli sport acquatici d’alto livello. Venerdì 13 novembre la spiaggia di Marina di Eboli ospiterà la VII Tappa Finale del Campionato Italiano Kitesurf – Big Air 2026, l’atto conclusivo che assegnerà i titoli nazionali della disciplina più adrenalinica della vela.

L’evento si svolgerà presso il Bagno Trentotto, sede dell’ASD Gli Amici del Mare (circolo velico affiliato FIV), con l’organizzazione guidata dal presidente Daniele Sgroia e la collaborazione diretta della Federazione Italiana Vela – V Zona.

Semaforo verde a Marina di Eboli: il vento accende la competizione

L’ufficializzazione dell’evento in modalità GO è arrivata con la conferma delle condizioni meteo necessarie per garantire lo svolgimento della gara in piena sicurezza e con il massimo apporto di vento.

La disciplina del Big Air misura l’abilità tecnica degli atleti nella gestione delle raffiche e nell’esecuzione di manovre estreme. Durante la competizione si assisterà a:

Salti fino a 20 metri di altezza , spinti dalle correnti della costa campana

, spinti dalle correnti della costa campana Evolutioni e acrobazie ad alto coefficiente di difficoltà

Valutazioni dei giudici basate su altezza, tempo di volo (hangtime) e precisione di atterraggio

L’iniziativa segna il momento conclusivo della stagione 2026 di Sport Open 365, la rassegna finalizzata alla destagionalizzazione delle attività sportive e alla valorizzazione continuativa del litorale.

Accoglienza e servizi per atleti e pubblico

Per garantire la massima partecipazione e agevolare la presenza dei rider provenienti da diverse regioni d’Italia, l’organizzazione dell’ASD Gli Amici del Mare e del Bagno Trentotto ha predisposto una serie di servizi logistici dedicati:

Area camping gratuita situata all’interno della struttura dell’evento

situata all’interno della struttura dell’evento Servizio navetta gratuito collegato con gli alloggi posti entro il raggio di un chilometro

collegato con gli alloggi posti entro il raggio di un chilometro Servizio bar e ristorazione attivo in loco per l’intera durata della gara

L’inizio delle selezioni e delle batterie di gara è previsto nella mattinata di venerdì 13 novembre, con ingresso libero per appassionati e spettatori lungo il litorale di Eboli.

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