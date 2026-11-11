Altri Sport

Finale Italiano Kitesurf Big Air 2026 a Marina di Eboli

Il Campionato Italiano Kitesurf Big Air 2026 si chiude a Marina di Eboli venerdì 13 novembre. Scopri i dettagli dell'evento e i servizi.

Di:
Emilio Malandrino
Finale Italiano Kitesurf Big Air 2026 a Marina di Eboli
2 min di lettura

La costa salernitana torna a confermarsi punto di riferimento per gli sport acquatici d’alto livello. Venerdì 13 novembre la spiaggia di Marina di Eboli ospiterà la VII Tappa Finale del Campionato Italiano Kitesurf – Big Air 2026, l’atto conclusivo che assegnerà i titoli nazionali della disciplina più adrenalinica della vela.

L’evento si svolgerà presso il Bagno Trentotto, sede dell’ASD Gli Amici del Mare (circolo velico affiliato FIV), con l’organizzazione guidata dal presidente Daniele Sgroia e la collaborazione diretta della Federazione Italiana Vela – V Zona.

Semaforo verde a Marina di Eboli: il vento accende la competizione

L’ufficializzazione dell’evento in modalità GO è arrivata con la conferma delle condizioni meteo necessarie per garantire lo svolgimento della gara in piena sicurezza e con il massimo apporto di vento.

La disciplina del Big Air misura l’abilità tecnica degli atleti nella gestione delle raffiche e nell’esecuzione di manovre estreme. Durante la competizione si assisterà a:

  • Salti fino a 20 metri di altezza, spinti dalle correnti della costa campana
  • Evolutioni e acrobazie ad alto coefficiente di difficoltà
  • Valutazioni dei giudici basate su altezza, tempo di volo (hangtime) e precisione di atterraggio

L’iniziativa segna il momento conclusivo della stagione 2026 di Sport Open 365, la rassegna finalizzata alla destagionalizzazione delle attività sportive e alla valorizzazione continuativa del litorale.

Accoglienza e servizi per atleti e pubblico

Per garantire la massima partecipazione e agevolare la presenza dei rider provenienti da diverse regioni d’Italia, l’organizzazione dell’ASD Gli Amici del Mare e del Bagno Trentotto ha predisposto una serie di servizi logistici dedicati:

  • Area camping gratuita situata all’interno della struttura dell’evento
  • Servizio navetta gratuito collegato con gli alloggi posti entro il raggio di un chilometro
  • Servizio bar e ristorazione attivo in loco per l’intera durata della gara

L’inizio delle selezioni e delle batterie di gara è previsto nella mattinata di venerdì 13 novembre, con ingresso libero per appassionati e spettatori lungo il litorale di Eboli.

Note e suggerimenti per la struttura di linking interno ed esterno

Per ottimizzare il profilo SEO dell’articolo all’interno di InfoCilento, si raccomandano i seguenti inserimenti:

Argomenti
Altre notizie di Sport
Tutte le notizie di Sport →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità