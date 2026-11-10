Sala Consilina, debutto in C5 femminile: al Palazingaro arriva Parmenidea

È tutto pronto per il debutto ufficiale dell’ASD Sala Consilina nel campionato regionale di calcio a 5 femminile “Tutto Campo Sud”. Domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 20:30, la formazione salese scenderà in campo sul terreno del Palazingaro di Sala Consilina per affrontare il Parmenidea di Ascea.

Per la nuova realtà sportiva si tratta di un appuntamento di rilievo, che segna l’inizio di un percorso nato con l’obiettivo di valorizzare il talento e la passione delle giovani atlete del territorio.

La squadra e la guida tecnica per la rassegna regionale

La rosa, composta da calciatrici provenienti da diversi comuni del Vallo di Diano e da Battipaglia, si presenta ai nastri di partenza con entusiasmo e con la determinazione necessaria per affrontare una competizione regionale impegnativa.

A guidare il gruppo in panchina sarà l’allenatore Marco Pacifico. Sul rettangolo di gioco la squadra sarà capitanata da Stefania Raso, affiancata dalle compagne Viola Sabatino, Carmen Laino, Giovanna D’Amato, Alessia Mele, Monica Lasalvia, Alessia Romano, Ludovica Arteca, Marzia Luisi, Azzurra Pugliese, Annagiulia Di Lorenzo e Sofia Giuliano.

Il Palazingaro punto di riferimento per lo sport locale

Il Palazingaro rappresenterà il quartier generale della formazione salese, che punta a costruire un solido percorso di crescita agonistica e a rappresentare al meglio il movimento sportivo locale.

Domani sera si terrà il primo banco di prova sul campo: l’ASD Sala Consilina è pronta a fare il suo esordio con l’obiettivo di trasformare la preparazione e l’entusiasmo societario nei primi risultati utili della stagione.