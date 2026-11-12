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Tragedia a Sessa Cilento: muore nel sonno giovane di 35 anni

Dramma a San Mango Cilento: un 35enne è stato trovato senza vita dai familiari nella sua abitazione. Leggi i dettagli sulla vicenda e le prime ricostruzioni.

Di: Ernesto Rocco
Tragedia a Sessa Cilento: muore nel sonno giovane di 35 anni
2 min di lettura

Una mattinata di profondo dolore ha colpito il comune di Sessa Cilento, dove un ragazzo di appena 35 anni, residente nella frazione di San Mango Cilento, è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino, lasciando sgomenta l’intera cittadinanza.

La ricostruzione dei fatti a San Mango Cilento

Secondo le prime informazioni raccolte, l’allarme è scattato poco prima delle 8 quando i familiari, non vedendo il trentacinquenne alzarsi dal letto come di consueto, hanno deciso di andare a controllarlo nella sua stanza.

Una volta entrati, si sono trovati di fronte alla drammatica scena. Immediata la richiesta di aiuto, ma all’arrivo dei soccorsi sanitari per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Le ipotesi sulle cause del decesso

Stando ai primi riscontri effettuati sul posto, l’ipotesi più accreditata riguarda un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto fulminante che lo avrebbe colpito mentre dormiva, senza lasciargli alcuna possibilità di chiedere aiuto. Gli elementi emersi finora fanno propendere per cause naturali legate all’arresto cardiocircolatorio nel sonno.

Il cordoglio della comunità cilentana

La notizia della scomparsa prematura si è diffusa rapidamente tra i vicoli di San Mango Cilento e nel resto del territorio comunale. In una realtà piccola e fortemente coesa come quella di Sessa Cilento, la perdita di un ragazzo così giovane rappresenta un colpo duro per tutti i residenti, che in queste ore si stanno stringendo attorno al dolore della famiglia.

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