Aree Interne Cilento: l’appello dei 29 Comuni alla Regione

Un territorio vasto quasi quanto l’intera provincia di Napoli, ma con appena 50mila residenti alle prese con servizi ridotti al minimo e collegamenti precari. È questa la fotografia scattata dall’Associazione delle Valli del Cilento Interno nel documento ufficiale (protocollo n. 26781 del Comune di Roccadaspide, ente capofila dell’APQ) trasmesso dal presidente Auricchio al presidente della Regione Campania Roberto Fico e al presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, in occasione della seduta monotematica dell’11 novembre dedicata alle Aree Interne.

L’istanza riunisce le istanze dei 29 Comuni dell’area SNAI Cilento Interno (948,75 chilometri quadrati di superficie) e chiede alle istituzioni regionali e nazionali di passare dagli annunci a impegni verificabili.

Sanità e viabilità: le emergenze quotidiane nell’entroterra

La tenuta sociale dei piccoli centri passa innanzitutto dal diritto alla salute e alla mobilità, oggi fortemente compromessi.

Strade dissestate e assenza di ferrovie

Il Cilento Interno resta privo di collegamenti ferroviari e poggia su una rete stradale risalente in gran parte agli anni Cinquanta. Frane, dissesti e tracciati tortuosi complicano gli spostamenti verso l’autostrada A2, gli ospedali e i principali poli commerciali. A questo si somma l’emergenza legata alla massiccia presenza di cinghiali, anche in branchi, che rende pericolosa la circolazione e aumenta il rischio di incidenti stradali. Per invertire la rotta, i sindaci chiedono il completamento della Fondovalle Calore e il suo collegamento con la progettata Strada del Parco (attraverso i lotti Aquara-Laurino e Laurino-Vallo della Lucania), snodo fondamentale per raggiungere rapidamente lo svincolo A2 di Campagna.

Carenza di medici e ritardi del 118

Sul fronte sanitario, l’assenza di medici di medicina generale lascia intere frazioni prive di assistenza ambulatoriale. Nei casi di emergenza, le condizioni delle strade fanno lievitare i tempi di intervento del 118 oltre i 60 minuti, mentre i presidi ospedalieri di Roccadaspide e Vallo della Lucania soffrono una cronica mancanza di personale. Nel documento viene riconosciuto il valore delle Botteghe della Comunità, attivate nei 29 Comuni in sinergia con l’ASL Salerno guidata dal Direttore Generale Gennaro Sosto (un modello di medicina di prossimità presentato anche a New York durante il World Congress of Psychotherapy). Tuttavia, viene ribadito che tali presidi rappresentano un supporto prezioso ma non possono sostituire i medici di base e la rete ospedaliera.

Economia, lavoro e fiscalità di vantaggio per fermare lo spopolamento

Per evitare la chiusura di scuole e attività commerciali, il documento propone leve economiche mirate a rendere attrattivo il territorio:

Incentivi fiscali e rientro dei pensionati: introduzione di una fiscalità di vantaggio per le imprese locali e di una norma nazionale che estenda ai circa 400mila pensionati italiani trasferiti all’estero gli stessi benefici fiscali qualora decidano di rientrare e stabilirsi nelle aree interne, generando nuova capacità di spesa a costo zero per lo Stato.

introduzione di una fiscalità di vantaggio per le imprese locali e di una norma nazionale che estenda ai circa 400mila pensionati italiani trasferiti all’estero gli stessi benefici fiscali qualora decidano di rientrare e stabilirsi nelle aree interne, generando nuova capacità di spesa a costo zero per lo Stato. Inclusione e ripopolamento: percorsi di accoglienza e integrazione per nuove famiglie, anche immigrate, garantendo accesso alla casa e al lavoro per sostenere la demografia scolastica e il comparto agricolo.

percorsi di accoglienza e integrazione per nuove famiglie, anche immigrate, garantendo accesso alla casa e al lavoro per sostenere la demografia scolastica e il comparto agricolo. Turismo integrato: superamento della frammentazione ricettiva per accogliere flussi scolastici e congressuali, valorizzando il patrimonio naturalistico ed enogastronomico in sinergia con le politiche avviate dall’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio.

Risorse insufficienti e il «No» agli allevamenti intensivi

L’istanza contesta apertamente i criteri del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne e della Legge sulla Montagna, giudicati sbilanciati a favore dell’arco alpino e penalizzanti per gli Appennini e il Mezzogiorno. A fronte dell’aumento nazionale delle aree interne da 72 a 128, i fondi non sono cresciuti: al Cilento Interno sono stati assegnati 15 milioni di euro per la programmazione 2021-2027, una cifra giudicata inadeguata se ripartita su 29 Comuni nell’arco di sei anni, a cui si aggiunge l’assenza di compensazioni economiche per la tutela dei 71mila ettari di patrimonio forestale del territorio.

Particolarmente dura, infine, è la presa di posizione contro la normativa «Coltivaltalia» e la misura «Stalla Italia», che prevedono il trasferimento di allevamenti bovini dalla Pianura Padana verso le aree collinari e svantaggiate del Sud. Prendendo le distanze dalla posizione favorevole espressa da Coldiretti, il presidente Auricchio respinge ogni ipotesi di allevamento intensivo incompatibile con l’ecosistema locale:

«Se proprio nelle aree interne dobbiamo morire, vogliamo morire con l’odore delle piante e dei fiori dei nostri boschi, non con altro».

L’appello finale rivolto a Governo e Consiglio regionale sintetizza l’urgenza del momento: «Il futuro del Cilento Interno non può essere affidato alla sola capacità dei suoi abitanti di resistere alle moltissime difficoltà. Restare deve diventare una scelta sostenibile, fondata sul diritto alla salute, all’istruzione, alla mobilità e al lavoro».