Parco del Cilento, giornata per il mare a Castellabate

Venerdì 13 novembre 2026, Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate ospita una giornata interamente dedicata alla salvaguardia del mare e alla gestione delle Aree Marine Protette (AMP). L’iniziativa, promossa dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mette a confronto istituzioni, comunità scientifica e cittadini sui risultati raggiunti e sulle sfide ambientali dei prossimi anni.
Come sottolineato dal Direttore dell’Ente, il dott. Romano Gregorio, l’appuntamento nasce per condividere dati oggettivi e metodi di lavoro con il territorio, partendo dal principio che non si può difendere efficacemente un ecosistema senza prima conoscerlo a fondo.
Il programma della giornata a Santa Maria di Castellabate
L’evento di venerdì 13 novembre si articola in due momenti principali, focalizzati su altrettanti pilastri della ricerca e della conservazione marina nel Cilento:
- Sessione mattutina (Programma FEAMPA 2021-2027): un convegno scientifico dedicato al monitoraggio dell’habitat coralligeno, per fare il punto sullo stato di salute dei fondali profundi.
- Sessione pomeridiana (Progetto europeo LIFE REEForest): un approfondimento sul ripristino delle foreste marine, accompagnato dall’inaugurazione ufficiale di un nuovo totem informativo dedicato ai visitatori e alla comunità locale.
Lo stato di salute dei fondali: coralligeno e foreste marine
I rilievi condotti dagli operatori scientifici restituiscono l’immagine di un mare caratterizzato da un elevato valore ecologico e da condizioni complessivamente buone. Il focus riguarda due ecosistemi chiave del Mediterraneo:
- Il coralligeno: definito dal Direttore Gregorio come una vera e propria “cattedrale sommersa” costruita nel corso dei secoli, rappresenta l’habitat più ricco ma anche più vulnerabile del bacino. L’innalzamento delle temperature estive mette a rischio questo patrimonio, rendendo indispensabile un monitoraggio costante.
- Le foreste marine: gli interventi di riforestazione sottomarina avviati nel Cilento attraverso il progetto LIFE REEForest hanno dato esiti positivi. Le giovani piante messe a dimora hanno resistito alle mareggiate e ai mesi invernali, dimostrando la capacità di rigenerazione dell’ecosistema marino quando viene adeguatamente tutelato.
Le prossime sfide: specie aliene e recupero dei rifiuti sommersi
Oltre a rendicontare le attività in corso, l’Ente Parco ha delineato due direttrici strategiche da candidare ai prossimi bandi di finanziamento europei e nazionali:
Sorveglianza sulle specie aliene
Il riscaldamento delle acque sta modificando progressivamente la biodiversità locale. L’obiettivo è creare una rete di avvistamento partecipata che coinvolga direttamente pescatori, subacquei e guide ambientali, affiancando alle loro segnalazioni una puntuale verifica scientifica.
Contrasto ai rifiuti marini e alle reti fantasma
La seconda linea d’azione riguarda la rimozione dei rifiuti dai fondali, con priorità agli attrezzi da pesca abbandonati che continuano a intrappolare la fauna marina e a danneggiare gli habitat. Il piano prevede campagne di recupero mirate, giornate di pulizia aperte alla cittadinanza e un accordo stabile con la marineria locale per facilitare il conferimento a terra dei rifiuti raccolti in mare.
Il ruolo delle scuole e l’educazione ambientale
Un tassello centrale della strategia dell’Ente Parco riguarda il coinvolgimento diretto degli studenti del territorio, da Castellabate a Camerota. Il programma educativo punta a portare i ragazzi fuori dalle aule attraverso:
- Laboratori didattici e uscite sul campo lungo la costa e in mare.
- L’adozione simbolica e operativa di specifici tratti di litorale da monitorare e raccontare.
- La partecipazione attiva alle giornate di pulizia delle spiagge e di osservazione scientifica.
L’intento è formare una generazione capace di riconoscere il valore di una gorgonia o di una prateria sottomarina, trasformando l’educazione ambientale in uno strumento concreto di prevenzione e tutela per il futuro della costa cilentana.
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