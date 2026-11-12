Parco del Cilento, giornata per il mare a Castellabate

Venerdì 13 novembre 2026, Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate ospita una giornata interamente dedicata alla salvaguardia del mare e alla gestione delle Aree Marine Protette (AMP). L’iniziativa, promossa dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mette a confronto istituzioni, comunità scientifica e cittadini sui risultati raggiunti e sulle sfide ambientali dei prossimi anni.

Come sottolineato dal Direttore dell’Ente, il dott. Romano Gregorio, l’appuntamento nasce per condividere dati oggettivi e metodi di lavoro con il territorio, partendo dal principio che non si può difendere efficacemente un ecosistema senza prima conoscerlo a fondo.

Il programma della giornata a Santa Maria di Castellabate

L’evento di venerdì 13 novembre si articola in due momenti principali, focalizzati su altrettanti pilastri della ricerca e della conservazione marina nel Cilento:

Sessione mattutina (Programma FEAMPA 2021-2027): un convegno scientifico dedicato al monitoraggio dell’habitat coralligeno, per fare il punto sullo stato di salute dei fondali profundi.

un convegno scientifico dedicato al monitoraggio dell’habitat coralligeno, per fare il punto sullo stato di salute dei fondali profundi. Sessione pomeridiana (Progetto europeo LIFE REEForest): un approfondimento sul ripristino delle foreste marine, accompagnato dall’inaugurazione ufficiale di un nuovo totem informativo dedicato ai visitatori e alla comunità locale.

Lo stato di salute dei fondali: coralligeno e foreste marine

I rilievi condotti dagli operatori scientifici restituiscono l’immagine di un mare caratterizzato da un elevato valore ecologico e da condizioni complessivamente buone. Il focus riguarda due ecosistemi chiave del Mediterraneo:

Il coralligeno: definito dal Direttore Gregorio come una vera e propria “cattedrale sommersa” costruita nel corso dei secoli, rappresenta l’habitat più ricco ma anche più vulnerabile del bacino. L’innalzamento delle temperature estive mette a rischio questo patrimonio, rendendo indispensabile un monitoraggio costante.

definito dal Direttore Gregorio come una vera e propria “cattedrale sommersa” costruita nel corso dei secoli, rappresenta l’habitat più ricco ma anche più vulnerabile del bacino. L’innalzamento delle temperature estive mette a rischio questo patrimonio, rendendo indispensabile un monitoraggio costante. Le foreste marine: gli interventi di riforestazione sottomarina avviati nel Cilento attraverso il progetto LIFE REEForest hanno dato esiti positivi. Le giovani piante messe a dimora hanno resistito alle mareggiate e ai mesi invernali, dimostrando la capacità di rigenerazione dell’ecosistema marino quando viene adeguatamente tutelato.

Le prossime sfide: specie aliene e recupero dei rifiuti sommersi

Oltre a rendicontare le attività in corso, l’Ente Parco ha delineato due direttrici strategiche da candidare ai prossimi bandi di finanziamento europei e nazionali:

Sorveglianza sulle specie aliene

Il riscaldamento delle acque sta modificando progressivamente la biodiversità locale. L’obiettivo è creare una rete di avvistamento partecipata che coinvolga direttamente pescatori, subacquei e guide ambientali, affiancando alle loro segnalazioni una puntuale verifica scientifica.

Contrasto ai rifiuti marini e alle reti fantasma

La seconda linea d’azione riguarda la rimozione dei rifiuti dai fondali, con priorità agli attrezzi da pesca abbandonati che continuano a intrappolare la fauna marina e a danneggiare gli habitat. Il piano prevede campagne di recupero mirate, giornate di pulizia aperte alla cittadinanza e un accordo stabile con la marineria locale per facilitare il conferimento a terra dei rifiuti raccolti in mare.

Il ruolo delle scuole e l’educazione ambientale

Un tassello centrale della strategia dell’Ente Parco riguarda il coinvolgimento diretto degli studenti del territorio, da Castellabate a Camerota. Il programma educativo punta a portare i ragazzi fuori dalle aule attraverso:

Laboratori didattici e uscite sul campo lungo la costa e in mare.

L’adozione simbolica e operativa di specifici tratti di litorale da monitorare e raccontare.

La partecipazione attiva alle giornate di pulizia delle spiagge e di osservazione scientifica.

L’intento è formare una generazione capace di riconoscere il valore di una gorgonia o di una prateria sottomarina, trasformando l’educazione ambientale in uno strumento concreto di prevenzione e tutela per il futuro della costa cilentana.