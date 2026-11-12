Azzardo, Salerno quarta in Italia: le famiglie giocano 788 euro al mese, più della spesa alimentare

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Nella provincia di Salerno le famiglie destinano al gioco d’azzardo più denaro di quanto ne spendano per la tavola. È il dato che emerge da una nuova elaborazione di GiocoResponsabile.info. L’analisi incrocia le somme giocate in ogni provincia con i bilanci delle famiglie e con la mappa dei centri di cura. Per il salernitano il quadro è netto: in media 788 euro al mese per famiglia finiscono tra slot, scommesse, lotterie e piattaforme online. La spesa alimentare media in Campania si ferma a 646 euro.

Salerno tra le province dove si gioca di più in Italia

Su 103 aree analizzate, Salerno è quarta per giocato mensile per famiglia. Davanti ci sono soltanto Caserta (851 euro), Napoli (825) e Prato (791). Anche guardando ai singoli adulti la posizione resta alta. Ogni maggiorenne della provincia gioca in media 4.660 euro l’anno, lo stesso valore di Isernia. Sopra ci sono solo Caserta, Teramo e Napoli.

Il confronto con l’affitto è ancora più evidente. Al Sud il canone medio pagato dalle famiglie in affitto è di 369 euro al mese. Nel salernitano, quindi, il gioco vale più del doppio dell’affitto.

Quanto si gioca e quanto si perde

Il “giocato” è il totale delle puntate e comprende le vincite rigiocate, quindi non coincide con le perdite. Le perdite reali restano comunque enormi. Secondo il Libro Nero dell’Azzardo 2026 di Federconsumatori e Cgil, nel 2025 gli italiani hanno perso 21,88 miliardi di euro, su oltre 165 miliardi giocati. La media nazionale è di circa 515 euro al mese per famiglia. Nel salernitano si gioca quindi oltre il 50% in più rispetto al resto del Paese.

Un solo centro pubblico censito in tutta la provincia

Il dato più delicato riguarda la cura. La piattaforma “Uscire dal gioco” dell’Istituto Superiore di Sanità censisce in Italia 241 centri per il disturbo da gioco d’azzardo, di cui 197 pubblici. Per la provincia di Salerno ne risulta uno solo. Il territorio supera il milione di abitanti e va dall’Agro nocerino al Golfo di Policastro, passando per Cilento e Vallo di Diano.

Nella classifica che combina gioco elevato e scarsità di servizi pubblici censiti, Salerno si colloca al 13° posto. Gli stessi autori precisano un limite del censimento: sono le strutture stesse ad aggiornarlo, quindi potrebbe non comprendere tutti i servizi effettivamente attivi.

Il quadro in Campania

La Campania è la regione dove il fenomeno pesa di più. Ecco quanto gioca in media ogni famiglia al mese, provincia per provincia:

Provincia Giocato per famiglia (€/mese) Giocato per adulto (€/anno) Centri pubblici censiti Caserta 851 4.965 1 Napoli 825 4.678 7 Salerno 788 4.660 1 Avellino 638 3.841 1 Benevento 627 3.833 1

Tre province campane su cinque superano la spesa alimentare media regionale. Avellino e Benevento restano appena sotto la soglia, ma superano comunque nettamente l’affitto medio.

L’appello: risorse dove il gioco pesa di più

Giovanni Del Mattino, fondatore di GiocoResponsabile.info, osserva che in questi territori il gioco è diventato “una voce stabile del bilancio di molte famiglie”. Per questo chiede di completare i dati sui centri di cura. Chiede anche di indirizzare le risorse per prevenzione e cura anzitutto verso le province più esposte.

Dove chiedere aiuto

Chi ha un problema con il gioco, o teme che ne abbia uno una persona vicina, può chiamare il Telefono Verde Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, 800 558822. Il numero è anonimo e gratuito. Sul territorio ci si può rivolgere anche ai Servizi per le Dipendenze (SerD) dell’Asl Salerno.